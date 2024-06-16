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Aslan'ın Bissaka ısrarı

Galatasaray, bir süredir gündeminde yer alan İngiliz sağ bek için Manchester United ile temaslarını sürdürüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Haziran 2024 Güncelleme 16 Haziran 2024, 06:55
Aslan’ın Bissaka ısrarı

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Galatasaray'da sağ bek arayışları tüm hızıyla sürüyor. Yönetimin bir süredir gündeminde bulunan Manchester United forması giyen İngiliz yıldız Aaron Wan-Bissaka için İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Yönetimin sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 26 yaşındaki oyuncuyu makul bir ücretle kadrosuna katmak istediği ve iki taraf arasındaki pazarlıkların devam ettiği ifade ediliyor. Bissaka'nın da Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Bu sezon Ada ekibiyle 30 maça çıkan Kongo asıllı yıldız bu süreçte gol atamazken 3 asistle oynadı. Yıldız futbolcuya güncel verilere göre 20 milyon Euro değer biçiliyor.

15 GOLLÜK KATKI
2019 yılında Crystal Palace'tan Manchester United'a transfer olan Aaron Wan-Bissaka Kırmızı Şeytanlar'da çıktığı 190 maçta 2 gol, 13 asiste imza attı.

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