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Eş farkıyla İtalya

Galatasaray’ın İtalyan yıldızı Zaniolo’nun sevgilisinin isteği nedeniyle ülkesine dönmek istediği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Haziran 2024 Güncelleme 15 Haziran 2024, 07:01
Eş farkıyla İtalya

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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon satın alma opsiyonuyla Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo sezonun tamamlanmasının ardından Galatasaray'a geri dönmüştü.

İtalyan yıldıza ülkesinin takımlarından Atalanta ve Fiorentina'nın yanı sıra La Liga ekibi Villarreal'in de ilgisi bulunuyor. Sakatlığı dolayısıyla EURO 2024'te forma giyemeyecek 24 yaşındaki 10 numara ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Zaniolo'unun sevgilisinin İtalya'ya dönmek istemesi nedeniyle Atalanta ve Fiorenta'nın tekliflerini değerlendirmeye aldığı ve yeni sezonda ülkesine dönmek istediği ifade edildi. Zaniolo'nun kontratı 2027'de sona erecek.

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