Galatasaray yeni sezon öncesi büyük bir transfer savaşının fitilini ateşledi

Geride bıraktığımız sezon önce transferde sonra Süper Lig'de tarihe geçecek bir mücadele veren Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden karşı karşıya... Ezeli rakipler arasında yeni sezon öncesinde ilk büyük transfer savaşının fitili ateşlendi.

F.BAHÇE MASAYA OTURDU

Son iki sezonda orta alanda ciddi sıkıntılar yaşayan ve artık bu bölgeyi çok üst düzey bir isimle takviye etmek isteyen Galatasaray çok önemli isimlerle temas kurmuş durumda. Youssouf Fofana, Guido Rodriguez ve Sofyan Amrabat için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın son hamlesi çok büyük ses getirecek. TAKVİM'in elde ettiği bilgilere göre yönetim, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen Pierre-Emile Hojbjerg için harekete geçti. Danimarkalı yıldız, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasında yer alıyor.

G.SARAY RANDEVU ALDI

Portekizli çalıştırıcı, Tottenham'da çalıştığı Danimarkalı yıldızın transferini ısrarla istemiş ve Sarı-Lacivertli yönetim, İngiliz ekibiyle masaya oturmuştu. Ancak; Galatasaray'ın son hamlesinin ardından transferde dengeler değişebilir. Cimbom'un kısa süre içinde Tottenham'la ilk görüşmeyi yapacağı, Hojbjerg'in menajerinden de randevu alındığı gelen bilgiler arasında.