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Galatasaray yeni sezon öncesi büyük bir transfer savaşının fitilini ateşledi

Cimbom’dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Yönetim, Jose Mourinho’nun listesinin ilk sırasında yer alan Pierre-Emile Hojbjerg ve Tottenham Hotspur kulübüyle temasa geçti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Haziran 2024 Güncelleme 13 Haziran 2024, 07:03
Galatasaray yeni sezon öncesi büyük bir transfer savaşının fitilini ateşledi

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Geride bıraktığımız sezon önce transferde sonra Süper Lig'de tarihe geçecek bir mücadele veren Galatasaray ve Fenerbahçe yeniden karşı karşıya... Ezeli rakipler arasında yeni sezon öncesinde ilk büyük transfer savaşının fitili ateşlendi.

F.BAHÇE MASAYA OTURDU
Son iki sezonda orta alanda ciddi sıkıntılar yaşayan ve artık bu bölgeyi çok üst düzey bir isimle takviye etmek isteyen Galatasaray çok önemli isimlerle temas kurmuş durumda. Youssouf Fofana, Guido Rodriguez ve Sofyan Amrabat için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın son hamlesi çok büyük ses getirecek. TAKVİM'in elde ettiği bilgilere göre yönetim, Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'da forma giyen Pierre-Emile Hojbjerg için harekete geçti. Danimarkalı yıldız, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasında yer alıyor.

G.SARAY RANDEVU ALDI
Portekizli çalıştırıcı, Tottenham'da çalıştığı Danimarkalı yıldızın transferini ısrarla istemiş ve Sarı-Lacivertli yönetim, İngiliz ekibiyle masaya oturmuştu. Ancak; Galatasaray'ın son hamlesinin ardından transferde dengeler değişebilir. Cimbom'un kısa süre içinde Tottenham'la ilk görüşmeyi yapacağı, Hojbjerg'in menajerinden de randevu alındığı gelen bilgiler arasında.

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