Almanya’da Türkiye rüzgarı

A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası F Grubu ilk maçında 18 Haziran Salı günü oynayacağı Gürcistan maçının hazırlıklarını taraftarlara açık yaptığı antrenman ile sürdürdü. August Wenzel Stadı'nda Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, Mert Günok ve İrfan Can Kahveci tedbir amaçlı katılmadı. Ayrıca antrenmana gurbetçi taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 3000 kadar taraftarın izlediği antrenmanda büyük coşku yaşandı. Türk taraftarlar tezahürat yaparken, tribünlerde Mehter Marşı da çalındı.

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