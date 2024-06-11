Mert Demir ameliyata alındı! Serenay Sarıkaya sevgilisini yalnız bırakmadı

Son zamanlarda şarkılarıyla sık sık adından söz ettiren Mert Demir, bir süredir güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyor. Son dönemde popülerliği giderek artan ve adeta konser biletleri kapış kapış giden Demir'e nazar değdi. Sarıkaya'nın sevgilisi Demir, geçtiğimiz gün Fulya'daki özel bir hastanede burun ameliyatı oldu ve deviasyon (burun eğriliği) sorunu giderildi.



BİR SÜREDİR ŞİKAYETÇİYDİ!

Solunum sıkıntısı çözülen Demir ameliyat olurken Serenay Sarıkaya da sevgilisini yalnız bırakmadı. Sevgilisinin baş ucundan ayrılmayan Sarıkaya, Mert Demir'i olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi. Ameliyat olmadan önce açıklama yapan ünlü şarkıcı ise, nefes problemleri yaşadığını, estetik istemediğini ve nefes probleminin şarkı söylemesini zorlaştırdığını belirtmişti.

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