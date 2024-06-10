Aziz Yıldırım: İnşallah şampiyon yaparlar

Ülker Stadı'nda düzenlenen tarihi Genel Kurul'da sonuçların kesinleşmesinin ardından Aziz Yıldırım taraftarlara teşekkür etti. Kısa bir konuşma yapan efsane başkan Aziz Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Ali Koç ve yanındaki arkadaşları inşallah Fenerbahçe'yi şampiyon yapar. Hepinizi seviyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı.



YILDIRIM 2. KEZ YENİLDİ

Fenerbahçe'de ilk kez 1998 yılında başkanlık seçimine giren ve üst üste 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, 2018'den sonra ikinci kez Ali Koç'a kaybetti.

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