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TÜED seyyanen zam beklentisini açıkladı: Emekliye 15 bin TL

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, enflasyona göre yüzde dilimli zam modelinin değişmesi gerektiğini söyledi. Ergün, 15 bin TL seyyanen zam beklediklerini duyurdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Haziran 2024 Güncelleme 09 Haziran 2024, 07:01
TÜED seyyanen zam beklentisini açıkladı: Emekliye 15 bin TL

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Geçtiğimiz 5 aylık enflasyon oranının yüzde 22,72 olmasının ardından emeklilerin gözü, maaş zammını netleştirecek olan haziran enflasyonuna çevrildi. Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından 6 aylık oran ortaya çıkacak. Yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 25-30 arasında çıkması bekleniyor. Eğer refah payı verilmez ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık oran kadar enflasyon artışı alacak. Bu da yüzde 25-30 arasında olacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 20-25 arasında toplu sözleşme ve enflasyon farkı artışı alacak. Ancak 10-15 puanlık refah payı eklendiğinde ve zam oranları eşitlendiğinde tüm emeklilerin artışı yüzde 35-40 arasında olacak.

SEYYANEN ÖDEME
Birçok emekli 10 bin liranın altında kök maaş alıyor ve aylıkları 10 bin lira olan taban maaşa tamamlanıyor. Bu emekliler başta olmak üzere vatandaşlar da ayrıca seyyanen bir artış beklentisi de oluştu. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, yaptığı bir açıklamada emeklilerin daha önce kendilerine verilmeyen 8.077 liralık seyyanen zam ve yüzde 5,7'lik büyüme oranı dikkate alınarak en az 15 bin lira seyyanen zam beklediğini söyledi.

Ergün "seyyanen zam beklentimiz her zaman devam ediyor; çünkü yüzdeli artışlar, eşitsizliği daha da bozuyor. Ülke büyüyor; ancak emekli maaş artışları TÜFE'ye endeksli olduğu için bundan pay alamıyor. Büyümeden emekliye de pay verilmesi noktasında seyyanen zamma ihtiyaç var. Daha önce memura verilen 8.077 liralık seyyanen zamdan emekli keseneği de kesilmedi, kesilseydi memur emeklisine de yansıyacaktı. Bu yanlış düzeltilirse, söz konusu zam, memur emeklisine yansıyacağından, işçi ve memur emeklisine de bu farkın verilmesi noktasında bir hak doğuyor. Hem yüzde 5,7'lik büyüme oranı, hem de daha önce emekliye verilmeyen 8.077 liralık seyyanen zammı düşündüğümüzde hak edilmiş seyyanen zam 12 bin lira civarında. Satın alma gücündeki kayıp da dikkate alındığında, geçen yılın 8.077 lirası bu yıl 8.077 lira olarak yansımayacaktır. Özetle, emeklinin seyyanen zam beklentisi 15 bin lira" dedi.

SİSTEM DEĞİŞMELİ
Aylık bağlama sisteminin değiştirilmesi gerektiğini de belirten Ergün, sistemin yoksul emekliler oluşturduğuna dikkati çekti. Ergün "aylık bağlama oranı yüzde 70'ten yüzde 35'lere indi. Burada emeklinin çok ciddi kaybı var. Bu parametrelerin değişmesi gerekiyor" diye konuştu.

KARAR TEMMUZ'DA VERİLECEK
Emekliler Temmuz'da yapılacak artışları merak ediyor. 6 Aylık enflasyonun yüzde 25,30 aralığında çıkması bekleniyor.

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