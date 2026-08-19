Yeni Partili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı! Saldırgan eski CHP’li Seydi Ahmet Keleş çıktı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep kent merkezinde uğradığı bıçaklı saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş’in gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Keleş’in Oğuzeli Yeni Parti İlçe Başkanlığı görevine getirilme beklentisinin karşılanmaması üzerine Meriç hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı, Meriç’in de bunun üzerine Keleş’i görüşmek üzere davet ettiği ve çıkan tartışmanın ardından saldırının gerçekleştiği öğrenildi.
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğradı.
ESKİ CHP'Lİ İLÇE BAŞKANI BIÇAKLA SALDIRDI
Olay, akşam saatlerinde Gaziantep'in Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sokakta eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Saldırıda karnından yaralanan Meriç için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
SALDIRIDA SEYDİ AHMET KELEŞ DETAYI
Saldırının eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Keleş'in Özgür Özel'le birlikte parti değiştirdiği belirtilirken, saldırıya yol açan tartışmanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ile Yeni Parti'ye geçen Seydi Ahmet Keleş arasında yaşanan hadisenin arka planına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Keleş'in, Oğuzeli Yeni Parti İlçe Başkanlığı görevine getirilme beklentisi içerisinde olduğu, bu beklentisinin karşılanmaması üzerine Milletvekili Melih Meriç hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı öğrenildi.
Söz konusu ifadelerden haberdar olan Meriç'in, Keleş'i telefonla arayarak tepki gösterdiği ve görüşmek üzere bulunduğu yere davet ettiği belirtildi.
Keleş'in davet üzerine mekâna gelmesinin ardından taraflar arasında tartışma çıktığı, tartışmanın büyümesi üzerine Keleş'in Meriç'i bıçakladığı öğrenildi.
ÖNCE SOHBET ETTİLER SONRA TARTIŞMA ÇIKTI
Saldırının nasıl gerçekleştiğini A Haber canlı yayınında anlatan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Meriç'in normal mahalle ziyaretleri sırasında Keleş ile karşılaştığını söyledi.
İkili arasında önce sohbet başladığını, daha sonra görüşmenin tartışmaya dönüştüğünü belirten Çeber, "Sayın Vekilimizin normal mahalle ziyaretleri, gezisi sırasında Oğuzeli ilçemizin eski bir siyasi partisinin ilçe başkanı ile önce bir sohbet görüntüsü, sonra o tartışmaya dönüyor. Sonra da şahsın Sayın Vekilimizi bıçaklaması şeklinde devam ediyor" ifadelerini kullandı.
SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Tarafların hangi konuda tartıştığının henüz netleşmediğini belirten Çeber, "Konuştukları, tartıştıkları konu kendisi ikisi de ifadelerini aldığımızda inşallah netleşecek. Arkadaşlar araştırıyor. Hem şahsın takibi devam ediyor hem de muhtemel senaryolar üzerinde çalışıyorlar" dedi.
Çeber, şüphelinin yakalanmasının ardından ifadesinin alınacağını, Meriç'in sağlık durumunun elverişli hale gelmesiyle birlikte onun da olayla ilgili anlatımına başvurulacağını belirtti.
ŞÜPHELİNİN 27 SUÇ KAYDI VAR
Vali Çeber, firari şüpheli Seydi Ahmet Keleş'in 27 suç kaydının bulunduğunu açıkladı.
Keleş'in kimliğinin ve kaçtığı bölgenin belirlendiğini aktaran Çeber, güvenlik güçlerinin şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma yürüttüğünü söyledi.
KAÇIŞ GÜZERGÂHI TESPİT EDİLDİ
Şüphelinin saldırının ardından bindiği aracın tespit edildiğini açıklayan Çeber, Keleş'in araçtan indiği nokta ile daha sonra yöneldiği güzergâhın da belirlendiğini ifade etti.
Çeber, "Şahsı biliyoruz. 27 tane suç kaydı olan bir şahıs ve işte bindiği araçtan indiği ve gittiği güzergah tespitli. Arkadaşlarımız tüm teknik imkanları, tüm fiziki imkanları, insan kaynağı imkanlarını kullanarak kısa zamanda onu alacaklar. Şimdi bütün ekiplerimiz o bölgede çalışıyor" dedi.
Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı anı kamerada!
SALDIRI ANI KAMERADA
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Meriç ile Keleş arasında yaşanan arbede sırasında Keleş'in elindeki bıçakla milletvekilini yaraladığı görüldü.
İLK BİLGİLERDE HAYATİ TEHLİKESİ VARDI
Karnından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındı.
Hastaneye ilk getirildiğinde Meriç'in sağlık durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu yönünde bilgi verildi.
VALİ ÇEBER'DEN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Milletvekili Melih Meriç'in ameliyat süreci ve mevcut sağlık durumu hakkında A Haber'e bilgi veren Gaziantep Valisi Kemal Çeber, operasyonun başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Çeber, "Ameliyatı yaklaşık yarım saat önce tamamlandı. Bağırsaklarında bir kesi mevcuttu. Doktorlarımız onu toparladılar ve durumunun stabil olduğunu bize ifade ettiler" ifadelerini kullandı.
Operasyonun ardından riskli sürecin geride kaldığını vurgulayan Çeber, "Tabii ilk geldiğinde mecburiyetten dolayı bir hayati tehlike tanısı vardı ama ameliyattan sonra inşallah artık hayati tehlike olarak zikretmiyoruz ve inşallah kısa zamanda da toparlayacağını düşünüyoruz" dedi.
KORKULAN SENARYOLAR GERÇEKLEŞMEDİ
Meriç'in saldırının ardından çok kısa sürede hastaneye ulaştırıldığını belirten Çeber, sağlık ekiplerinin gerekli organizasyonu hızla yaptığını söyledi.
Çeber, "Vekilimiz de elhamdülillah çok kısa zamanda hastanemize intikal ettirildi. Sağ olsun kıymetli başhekimim, sağlık müdürüm tüm organizasyonu anında yaptı. Hızlıca ameliyata alındı. Korktuğumuz bazı senaryolar vardı. Hiçbirisi de olmadı, toparlandı. Yani bağırsaklarında bir problem vardı ama elhamdülillah toparlandı" ifadelerini kullandı.
BAŞHEKİM ULUŞAN: BAĞIRSAK YARALANMASI ONARILDI
Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan da ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek, "Şu anda durumu stabil. Ameliyatın önemli olan kısmı yapıldı. Bir bağırsak yaralanması vardı. Orası tamir edildi. Şu anda son kontrolleri yapılıyor. Tansiyonlarımız, vitallerimiz şu an için stabil. Artık şu an en son aldığımız bilgiyle artık yavaş yavaş kapatma aşamasına geçildi" dedi.
HAYATİ RİSKİ KALMADI
Vali Çeber, ameliyatın ardından Meriç'in hayati tehlikesinin kalmadığını belirterek sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Çeber, "Öncelikle güzel haberden başlayayım. Vekilimizin durumu elhamdülillah iyi. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik" ifadelerini kullandı.
"KONUYU TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ"
Saldırının ardından sürece ilişkin değerlendirmede bulunan Vali Çeber, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz." dedi.
Çeber, Meriç'in Gaziantep'te sevilen, güler yüzlü ve halkla sürekli iç içe olan bir milletvekili olduğunu belirterek saldırının kentte büyük üzüntüye neden olduğunu ifade etti.
KURTULMUŞ'TAN MERİÇ'İN AİLESİNE GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meriç'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak üzere Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i telefonla aradı.
Kurtulmuş'un olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdiği görüşmede Vali Çeber, Meriç'in ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Kurtulmuş ayrıca Melih Meriç'in ailesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve Meriç'in bir an önce sağlığına kavuşarak yeniden aralarına dönmesi temennisinde bulundu.
KURTULMUŞ: ŞİDDETİN HİÇBİR MEŞRUİYETİ OLAMAZ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir gerekçesi, mazereti ve meşruiyeti olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak her türlü şiddetin karşısında durmaya devam edecek; saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."
ÖMER ÇELİK: SALDIRIYI LANETLİYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından saldırıya tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Sn Melih Meriç'e dönük saldırıyı lanetliyoruz.
Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir.
Sn Meriç'in bir an evvel şifa bulmasını diliyoruz.
Ailesine ve partisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
BAKAN GÜRLEK: DERHAL ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyı şiddetle kınadı. Gürlek, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirterek sürecin yakından ve titizlikle takip edildiğini açıkladı.
Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tedavisi süren Sayın Milletvekilimize acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır.
Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Adli makamlarımız, bu karanlık saldırının bütün boyutlarını ortaya çıkararak sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaktadır."
Olayla ilgili adli soruşturma ve firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ: ÇİRKİN SALDIRI ASLA KABUL EDİLEMEZ
Sosyal medya hesabından Melih Meriç'e yönelik saldırıyı kınayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şu ifadeleri kullandı:
"Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e karşı düzenlenen bıçaklı saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Bir milletvekiline yönelik böylesine çirkin bir saldırı asla kabul edilemez. Ülkemizde huzur ve güven ortamını hedef alan her türlü şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmalar sürdürülmekte olup süreci titizlikle takip ediyoruz. Sayın Melih Meriç'e, ailesine ve Yeni Parti mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
Soma’da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon
Ankara’da günübirlik evlere fuhuş operasyonu