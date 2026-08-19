Söz konusu ifadelerden haberdar olan Meriç'in, Keleş'i telefonla arayarak tepki gösterdiği ve görüşmek üzere bulunduğu yere davet ettiği belirtildi.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ile Yeni Parti'ye geçen Seydi Ahmet Keleş arasında yaşanan hadisenin arka planına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Keleş'in, Oğuzeli Yeni Parti İlçe Başkanlığı görevine getirilme beklentisi içerisinde olduğu, bu beklentisinin karşılanmaması üzerine Milletvekili Melih Meriç hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı öğrenildi.

Saldırıda karnından yaralanan Meriç için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İkili arasında önce sohbet başladığını, daha sonra görüşmenin tartışmaya dönüştüğünü belirten Çeber, "Sayın Vekilimizin normal mahalle ziyaretleri, gezisi sırasında Oğuzeli ilçemizin eski bir siyasi partisinin ilçe başkanı ile önce bir sohbet görüntüsü, sonra o tartışmaya dönüyor. Sonra da şahsın Sayın Vekilimizi bıçaklaması şeklinde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Saldırının nasıl gerçekleştiğini A Haber canlı yayınında anlatan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Meriç'in normal mahalle ziyaretleri sırasında Keleş ile karşılaştığını söyledi.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Tarafların hangi konuda tartıştığının henüz netleşmediğini belirten Çeber, "Konuştukları, tartıştıkları konu kendisi ikisi de ifadelerini aldığımızda inşallah netleşecek. Arkadaşlar araştırıyor. Hem şahsın takibi devam ediyor hem de muhtemel senaryolar üzerinde çalışıyorlar" dedi.

Çeber, şüphelinin yakalanmasının ardından ifadesinin alınacağını, Meriç'in sağlık durumunun elverişli hale gelmesiyle birlikte onun da olayla ilgili anlatımına başvurulacağını belirtti.