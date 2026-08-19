Sebahattin Şirin gerçeği: Negatif test sonucu yok! "İroni" dediği slogan ifade tutanağında

SAÇ ÖRNEKLERİNDE METAMFETAMİN TESPİT EDİLDİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada 9 Ağustos 2026'da gözaltına alınan Şirin, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak", "ruhsatsız silah bulundurma" ve 6222 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından adliyeye sevk edilmişti. 11 Ağustos'ta ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Şirin'in Adli Tıp Kurumundaki incelemesinde saç örneklerinde amfetamin ve metamfetamin maddeleri tespit edildi.

Yasa dışı bahis ve çeşitli suçlamalarla gözaltına alındıktan sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılan UltrAslan lideri Muzaffer Şirin'in (Sebahattin Şirin) uyuşturucu testi pozitif çıktı. Şirin'in sosyal medyadan yaptığı "Hastanede testim negatif çıktı" açıklamalarının ise gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN "İTİBAR SUİKASTI" İDDİASI

Test sonucunun ardından sosyal medya hesabından uzun bir paylaşım yapan Şirin, kendisine yönelik bir kumpas kurulduğunu ve "itibar suikastı" yapıldığını öne sürdü. Gözaltına alındığı gün Bağcılar Devlet Hastanesinde verdiği tahlillerin ertesi gün avukatları tarafından kendisine "negatif" olarak bildirildiğini iddia eden Şirin, Bayrampaşa Devlet Hastanesi önünde attığı "Sayın Öcalan'a özgürlük" sloganını da "ironi ve serzeniş" olarak nitelendirdi.

Sebahattin Şirin'in evinde yaklaşık 8,5 saat süren aramada, toplam değeri yaklaşık 65 milyon lira olduğu belirtilen altın, döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi (DHA)