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Sebahattin Şirin gerçeği: Negatif test sonucu yok! "İroni" dediği slogan ifade tutanağında

Sebahattin Şirin adıyla bilinen UltrAslan lideri Muzaffer Şirin’in uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medyadan yaptığı "testim negatif çıktı" ve "Sayın Öcalan'a özgürlük sloganım ironiydi" savunması, soruşturma dosyasındaki belgelerle çürüdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hastanede ilk etapta hiçbir toksikolojik inceleme yapılmadığını bildirirken Şirin'in resmi ifadesinde "ironi" kelimesini kullanmadığı öğrenildi.

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Sebahattin Şirin gerçeği: Negatif test sonucu yok! "İroni" dediği slogan ifade tutanağında

Yasa dışı bahis ve çeşitli suçlamalarla gözaltına alındıktan sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakılan UltrAslan lideri Muzaffer Şirin'in (Sebahattin Şirin) uyuşturucu testi pozitif çıktı. Şirin'in sosyal medyadan yaptığı "Hastanede testim negatif çıktı" açıklamalarının ise gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

Sebahattin Şirin olarak tanınan UltraAslan'ın lideri Muzaffer Şirin (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)Sebahattin Şirin olarak tanınan UltraAslan'ın lideri Muzaffer Şirin (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

SAÇ ÖRNEKLERİNDE METAMFETAMİN TESPİT EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada 9 Ağustos 2026'da gözaltına alınan Şirin, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak", "ruhsatsız silah bulundurma" ve 6222 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından adliyeye sevk edilmişti. 11 Ağustos'ta ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Şirin'in Adli Tıp Kurumundaki incelemesinde saç örneklerinde amfetamin ve metamfetamin maddeleri tespit edildi.

Savcılıkta uyuşturucu kullandığını reddetmişti! Muzaffer Şirin’in saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildiSavcılıkta uyuşturucu kullandığını reddetmişti! Muzaffer Şirin’in saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi
Savcılıkta uyuşturucu kullandığını reddetmişti! Muzaffer Şirin’in saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi

SOSYAL MEDYADAN "İTİBAR SUİKASTI" İDDİASI
Test sonucunun ardından sosyal medya hesabından uzun bir paylaşım yapan Şirin, kendisine yönelik bir kumpas kurulduğunu ve "itibar suikastı" yapıldığını öne sürdü. Gözaltına alındığı gün Bağcılar Devlet Hastanesinde verdiği tahlillerin ertesi gün avukatları tarafından kendisine "negatif" olarak bildirildiğini iddia eden Şirin, Bayrampaşa Devlet Hastanesi önünde attığı "Sayın Öcalan'a özgürlük" sloganını da "ironi ve serzeniş" olarak nitelendirdi.

Sebahattin Şirin'in evinde yaklaşık 8,5 saat süren aramada, toplam değeri yaklaşık 65 milyon lira olduğu belirtilen altın, döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi (DHA)Sebahattin Şirin'in evinde yaklaşık 8,5 saat süren aramada, toplam değeri yaklaşık 65 milyon lira olduğu belirtilen altın, döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi (DHA)

GERÇEK BAŞKA ÇIKTI: NEGATİF TEST SONUCU YOK, İFADE TUTANAKTA VAR
Şirin'in sosyal medyadaki bu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Bağcılar Devlet Hastanesinde alınan örneklerin o tarihte hiçbir toksikolojik incelemeye tabi tutulmadan adliyeye gönderildiği, esas raporun Adli Tıp Kurumunda bizzat alınan yeni kan, idrar ve kıl örnekleriyle hazırlandığı bildirildi. Yani hastanede "negatif" çıkan bir test sonucunun bulunmadığı vurgulandı.

Sebahattin Şirin gerçeği: Negatif test sonucu yok! "İroni" dediği slogan ifade tutanağında-3

Slogan iddialarına ilişkin ise Şirin'in ıslak imzalı ifade tutanağı hatırlatıldı.

Şirin'in emniyet ve savcılık ifadesinde sözlerinin "ironi" olduğuna dair tek bir beyanının bulunmadığı, resmi tutanakta aynen şu ifadelerin yer aldığı aktarıldı:

"Hakkımda yürütülen soruşturmayla ilgili olarak emniyetten hastaneye sevk edildiğim esnada basın mensuplarına gördüğüm açık alanda terörsüz Türkiye sürecine, ülkenin birlik ve beraberliğine destek verdiğim için 'Sayın Öcalan'a özgürlük, Sayın Öcalan'a özgürlük' şeklinde söylemde bulundum. Başkaca bir amacım veya suç kastım bulunmamaktadır."

Sebahattin Şirin gerçeği: Negatif test sonucu yok! "İroni" dediği slogan ifade tutanağında-4

Şirin'in sosyal medyadaki "testim negatif çıktı" ve "ironi yaptım" iddialarının dosyadaki resmi bilgi ve belgelerle tamamen çeliştiği görüldü.

UltrAslan lideri Muzaffer Şirin’in evinden servet ve cephanelik çıktı: Sayın Öcalan’a özgürlük sözüne dikkat çeken savunma!UltrAslan lideri Muzaffer Şirin’in evinden servet ve cephanelik çıktı: Sayın Öcalan’a özgürlük sözüne dikkat çeken savunma!
UltrAslan lideri Muzaffer Şirin’in evinden servet ve cephanelik çıktı: “Sayın Öcalan’a özgürlük” sözüne dikkat çeken savunma!

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Sebahattin Şirin gerçeği: Negatif test sonucu yok! "İroni" dediği slogan ifade tutanağında-6 Sebahattin Şirin gerçeği: Negatif test sonucu yok! "İroni" dediği slogan ifade tutanağında-7 Sebahattin Şirin gerçeği: Negatif test sonucu yok! "İroni" dediği slogan ifade tutanağında-8
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