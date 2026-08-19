Operasyonun ardından sosyal medyada çiftin daha önce yaptığı konuşmalara ilişkin görüntüler paylaşılmaya başlandı. Görüntülerden birinde Semra Kuytul, eşinin gördüğünü söylediği bir rüyayı anlatıyor.

SEMRA KUYTUL EŞİNİN RÜYASINI ANLATTI

Semra Kuytul, Alparslan Kuytul'un rüyasında Hz. İsa'yı gördüğünü öne sürerek eşinin kendisine anlattığını belirttiği rüyayı şu sözlerle aktardı:

"Hocamız rüyasında Hz. İsa'yı gördü. 'Hz. İsa gelmiş' diyorlar. Hocamızı birisi alıyor oraya götürüyor. Halktan kadınlar, yaşlıların olduğu odaya giriyorlar. Herkes ayağa kalkıyor hocamız gelince. Hocamız diyor ki 'bunlar neden ayağa kalkıyor' diyorlar. Diyorlar ki 'Senin İsa'nın yanında değerin var ondan.' Sonra bir çeşmeden su içiyor 'onun tadını hiç unutamıyorum kevser havzı gibiydi' diyor. Hocamız çok kıymetli bir insan, ona ne kadar değer versek az. Allah onu bu davanın selameti ve muzafferiyeti için yaratmış. O vasıfları vermiş."

Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren bir başka görüntüde ise Alparslan Kuytul'un Alihan Kuriş yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon hakkındaki sözleri yer aldı.