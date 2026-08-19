Alihan Kuriş operasyonunu eleştiren Alparslan Kuytul bağımsız yargıyı hedef aldı
Adana'da "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un gözaltına alınmasının ardından geçmiş konuşmalarına ait görüntüler yeniden gündeme geldi. Semra Kuytul'un eşinin rüyasında Hz. İsa'yı gördüğünü anlattığı sözler sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren bir başka görüntüde ise Alparslan Kuytul'un Alihan Kuriş yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon hakkındaki sözleri yer aldı.
Adana'da "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonun ardından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un geçmiş konuşmalarına ait görüntüler sosyal medyada yeniden gündeme geldi.Kuytul çiftinin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı
KUYTUL VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şafak vakti gerçekleştirdiği operasyonda Kuytul'un evinde arama yapıldı. Alparslan Kuytul ile eşi Semra Kuytul gözaltına alındı.
Operasyonun ardından sosyal medyada çiftin daha önce yaptığı konuşmalara ilişkin görüntüler paylaşılmaya başlandı. Görüntülerden birinde Semra Kuytul, eşinin gördüğünü söylediği bir rüyayı anlatıyor.
SEMRA KUYTUL EŞİNİN RÜYASINI ANLATTI
Semra Kuytul, Alparslan Kuytul'un rüyasında Hz. İsa'yı gördüğünü öne sürerek eşinin kendisine anlattığını belirttiği rüyayı şu sözlerle aktardı:
"Hocamız rüyasında Hz. İsa'yı gördü. 'Hz. İsa gelmiş' diyorlar. Hocamızı birisi alıyor oraya götürüyor. Halktan kadınlar, yaşlıların olduğu odaya giriyorlar. Herkes ayağa kalkıyor hocamız gelince. Hocamız diyor ki 'bunlar neden ayağa kalkıyor' diyorlar. Diyorlar ki 'Senin İsa'nın yanında değerin var ondan.' Sonra bir çeşmeden su içiyor 'onun tadını hiç unutamıyorum kevser havzı gibiydi' diyor. Hocamız çok kıymetli bir insan, ona ne kadar değer versek az. Allah onu bu davanın selameti ve muzafferiyeti için yaratmış. O vasıfları vermiş."
Sosyal medyada yeniden dolaşıma giren bir başka görüntüde ise Alparslan Kuytul'un Alihan Kuriş yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon hakkındaki sözleri yer aldı.
"HER CEMAATİ SUSTURAMAYACAĞINI ÖĞRENMELİ"
Kuytul, söz konusu operasyona ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Devlet de hükümet de her cemaati susturamayacağını öğrenmeli. Her yere kayyum atayamayacağını öğrenmeli. Cemaatin başına kimin geçeceğine devlet mi karar verecek. Çok fena alıştılar kayyum atamaya. Bugüne kadar başımıza bir sürü olay geldi. Bir gün bize yapılan zulüme rağmen açıklamalarını duymadık. Ben yine de onlara yapılan bu operasyonu şüpheyle karşıladığımı söylüyorum"
Alparslan Kuytul ve Semra Kuytul'un geçmiş konuşmalarının yeniden paylaşılmasının ardından sosyal medyada söz konusu ifadeleri eleştiren paylaşımlar yapıldı.
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