Terörsüz Türkiye süreci 7 adımda böyle işleyecek... 900 elebaşı kapsam dışı

ÖCALAN VE ELEBAŞILARI KAPSAM DIŞI Başvurular, Türkiye sınırları içindeki örgüt üyeleri için bulundukları yerdeki cumhuriyet başsavcılıklarına, yurt dışındakiler için büyükelçilik ve konsolosluklara yapılacak. Bireysel veya avukatlar aracılığıyla yapılabilecek başvuruların ardından, kişilere ne kadarlık ceza indirimi uygulanacağı bildirilecek. Düzenleme sadece PKK ve KCK mensuplarını kapsarken, Abdullah Öcalan başta olmak üzere kurucu ve elebaşıları ile cezaevlerinde bulunan yaklaşık 900 kişi kapsam dışında tutulacak. Terör örgütünü kuran ve yöneten üst düzey kadronun Kandil'i boşaltarak Irak'ın Süleymaniye kentine yerleştirilmeleri planlanıyor. Sykes-Picot düzenini bozduk! Yasa yürürlüğe girdi Bahçeliden ilk açıklama geldi: Terörsüz Türkiye gelecek Türk asırlarının müjdesidir

KANDİL BOŞALTILACAK TOPLU DÖNÜŞLERE İZİN YOK Teyit ve tespit aşamasında terör örgütünün Kandil'e kadar uzanan mağara ve kamplarını tamamen boşaltması istenecek. Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri silah, mühimmat, patlayıcı madde, dron ve haberleşme araçları kayıt altına alınarak Irak'ta belirlenen uygun yerlerde teslim edilecek. Devletin ilgili birimlerinde bu teslimat oranının yüzde 80 seviyesinde olması gerektiği üzerinde duruluyor. Kanundan yararlanıp yurt dışından dönecekler ile cezaevinden çıkacakların dosyaları tek tek incelenecek. Kamuoyunu rahatsız edecek hiçbir görüntüye müsaade edilmeyecek, toplu dönüşlere veya cezaevinden toplu çıkışlara kesinlikle izin verilmeyecek. Süreç, Milli Güvenlik Kurulu’nun tehdidin bittiğini ilan etmesiyle başlayacak ve örgüt mensuplarına 6 aylık başvuru süresi tanınacak. CEZA ERTELEME VE HAK YOKSUNLUĞU Düzenleme kapsamında, üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle soruşturma ve kovuşturmalar ertelenecek. Hükümlüler için infaz ertelemesi uygulanacak. Erteleme sürelerinde dava ve ceza zamanaşımı işlemeyecek. 5 yıllık erteleme kararında 2 yıl, 10 yıllık erteleme kararında 3 yıl boyunca siyasi ve bazı kamusal haklar kullanılamayacak. Sürelerin sonunda Takip Kurulu, gerekli görmesi halinde hak yoksunluğunun ortadan kaldırılmasını yargı mercilerinden talep edebilecek. Bu süre içinde terör suçu işleyenler doğrudan cezaevine geri dönecek. MSBden Çerçeve Yasa açıklaması: Gerekli çalışmalara başlanmıştır MSB'den Çerçeve Yasa açıklaması: "Gerekli çalışmalara başlanmıştır"