Terörsüz Türkiye süreci 7 adımda böyle işleyecek... 900 elebaşı kapsam dışı
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hayata geçirilen çerçeve yasa, terör örgütü PKK ve KCK mensuplarının silah bırakma sürecini net kurallara bağladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın duyurduğu Takip Kurulu, ilk toplantısını 24 Ağustos’ta gerçekleştirerek alt komisyonları belirleyecek. Süreç kapsamında toplu dönüşlere kesinlikle izin verilmeyecek, dosyalar tek tek incelenecek. Abdullah Öcalan ve örgüt yöneticileri kapsam dışında tutulurken örgütün üst düzey kadrosunun Süleymaniye’ye yerleştirilmesi planlanıyor. Kandil’in tamamen boşaltılması, silah, mühimmat ve dron gibi tüm teçhizatlar kayıt altına alınarak teslim edilecek. Düzenlemede 5 ve 10 yıllık ceza erteleme süreleri uygulanacak. Bu süre zarfında siyasi haklar kullanılamayacak. Terör suçu işleyenler doğrudan cezaevine gönderilecek.
Türkiye'nin yıllardır süren terörle mücadelesinde tarihi dönemece girildi. Meclis'te kabul edilen Terörsüz Türkiye Yasası'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla silah bırakma ve örgütü lağvetme süreci resmen başladı.
SÜRECİN YOL HARİTASI ÇİZİLDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kanun kapsamında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 8 üst düzey ismin yer aldığı Takip Kurulu oluşturuldu.
Takip Kurulu, terör örgütü PKK ve KCK'nın silah bırakma aşamalarını denetleyecek.
Abdullah Öcalan ve yaklaşık 900 kişilik yönetici kadrosunun kesinlikle faydalanamayacağı süreçte, Kandil'in boşaltılması, bütün silah ve dronların Irak'ta teslim edilmesi, toplu dönüşlere izin verilmemesi gibi keskin kurallar uygulanacak.
ADIM ADIM SİLAH BIRAKMA VE BAŞVURU SÜRECİ
Yeni kanuni düzenlemenin merkezinde, terör örgütü mensuplarının silah bırakma ve teslim olma aşamaları yer alıyor.
Süreç, Takip Kurulu'nun örgüt mensuplarının silah bıraktığını teyit etmesiyle başlayacak.
Hazırlanan raporlar Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak.
Tehdidin ortadan kalktığı Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilan edildikten sonra, karar Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Bu aşamadan itibaren yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen PKK ve KCK mensuplarına 6 aylık başvuru süresi tanınacak.
Belirtilen süre içinde başvurmayanlar haklardan mahrum kalacak.
ÖCALAN VE ELEBAŞILARI KAPSAM DIŞI
Başvurular, Türkiye sınırları içindeki örgüt üyeleri için bulundukları yerdeki cumhuriyet başsavcılıklarına, yurt dışındakiler için büyükelçilik ve konsolosluklara yapılacak.
Bireysel veya avukatlar aracılığıyla yapılabilecek başvuruların ardından, kişilere ne kadarlık ceza indirimi uygulanacağı bildirilecek.
Düzenleme sadece PKK ve KCK mensuplarını kapsarken, Abdullah Öcalan başta olmak üzere kurucu ve elebaşıları ile cezaevlerinde bulunan yaklaşık 900 kişi kapsam dışında tutulacak.
Terör örgütünü kuran ve yöneten üst düzey kadronun Kandil'i boşaltarak Irak'ın Süleymaniye kentine yerleştirilmeleri planlanıyor.
KANDİL BOŞALTILACAK TOPLU DÖNÜŞLERE İZİN YOK
Teyit ve tespit aşamasında terör örgütünün Kandil'e kadar uzanan mağara ve kamplarını tamamen boşaltması istenecek.
Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri silah, mühimmat, patlayıcı madde, dron ve haberleşme araçları kayıt altına alınarak Irak'ta belirlenen uygun yerlerde teslim edilecek. Devletin ilgili birimlerinde bu teslimat oranının yüzde 80 seviyesinde olması gerektiği üzerinde duruluyor.
Kanundan yararlanıp yurt dışından dönecekler ile cezaevinden çıkacakların dosyaları tek tek incelenecek.
Kamuoyunu rahatsız edecek hiçbir görüntüye müsaade edilmeyecek, toplu dönüşlere veya cezaevinden toplu çıkışlara kesinlikle izin verilmeyecek.
CEZA ERTELEME VE HAK YOKSUNLUĞU
Düzenleme kapsamında, üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle soruşturma ve kovuşturmalar ertelenecek.
Hükümlüler için infaz ertelemesi uygulanacak.
Erteleme sürelerinde dava ve ceza zamanaşımı işlemeyecek.
5 yıllık erteleme kararında 2 yıl, 10 yıllık erteleme kararında 3 yıl boyunca siyasi ve bazı kamusal haklar kullanılamayacak. Sürelerin sonunda Takip Kurulu, gerekli görmesi halinde hak yoksunluğunun ortadan kaldırılmasını yargı mercilerinden talep edebilecek.
Bu süre içinde terör suçu işleyenler doğrudan cezaevine geri dönecek.
"MİLLİ BİRLİĞİMİZ İÇİN ETKİN KOORDİNASYON"
Sürecin yönetimini üstlenen Takip Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma ve İçişleri bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nden oluşuyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca faaliyetleri izlemek üzere İzleme Komisyonu kurulacak.
Sosyal medya hesabı üzerinden Kurul'un çalışmalarına dair bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kurul üyelerimizin gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecek. Kurulumuz, milli birliğimiz, kardeşliğimiz ve huzurumuz için etkin bir koordinasyon içinde çalışacak." dedi.
Kurul üyesi bakanlar ve kurumların kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmaları başlattığını aktaran Yılmaz, "Kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu toplantıda kurulumuzun çalışma usul ve esasları ile silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır." ifadelerini kullandı.
SÜREÇ ADIM ADIM BÖYLE İŞLEYECEK
1- ÖRGÜT ÜYELERİ NASIL BAŞVURACAK?
Milli Güvenlik Kurulu teyit ve tespit kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından örgüt mensupları; yurt içindeyse bulundukları yerin cumhuriyet başsavcılıklarına, yurt dışındaysa Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve konsolosluklarına başvuru yapabilecek. Başvurular şahsen veya avukatlar aracılığıyla iletilecek. Başvuranlara yasa kapsamındaki durumları ve ceza indirimi oranları bildirilecek.
2- DÜZENLEME BAŞKA ÖRGÜTLERİ KAPSIYOR MU?
Yasa hükümleri sadece PKK ve KCK mensuplarını kapsayacak, diğer yapılar düzenlemeden yararlanamayacak.
3- ABDULLAH ÖCALAN'IN HUKUKİ DURUMU NE OLACAK?
Abdullah Öcalan başta olmak üzere terör örgütünün kurucu kadrosu, üst düzey yöneticileri ve halen cezaevinde bulunan yaklaşık 900 kişi yasa kapsamı dışında tutulacak.
4- EVE DÖNÜŞ SÜRECİ NASIL YÜRÜTÜLECEK?
Yurt dışından dönecekler ve cezaevinden tahliye edileceklerin dosyaları tek tek incelenecek. Toplu dönüşlere veya cezaevlerinden toplu çıkışlara izin verilmeyecek. Toplum vicdanını rahatsız edecek hiçbir görüntüye izin verilmeyecek. Örgütün üst yönetim kadrosu Kandil'i boşaltacak ve bu kişilerin Irak'ın Süleymaniye kentine yerleştirilmesi planlanıyor.
5- CEZA ERTELEME SÜRELERİ NE KADAR OLACAK?
Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl; 15 yıldan fazla hapis cezası, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle soruşturma ve kovuşturmalar ertelenecek. Hükümlüler için infaz ertelemesi uygulanacak. Erteleme süresi içinde yeniden terör suçu işleyenler doğrudan cezaevine gönderilecek.
6- TAKİP KURULU DENETİMİ NASIL SAĞLAYACAK?
Erteleme süreleri boyunca dava ve ceza zamanaşımı işlemeyecek. 5 yıllık ertelemede 2 yıl, 10 yıllık ertelemede 3 yıl boyunca siyasi ve kamusal haklar kullanılamayacak. Süre bitiminde Takip Kurulu, gerekli görmesi halinde mahkumiyetten doğan hak yoksunluklarının kaldırılmasını yetkili yargı mercilerinden talep edebilecek.
7- SİLAHLAR NASIL VE NEREDE BIRAKILACAK?
Örgüt mensuplarının teslim ettiği veya beyan ettiği her türlü silah, mühimmat, dron ve haberleşme aracı kayıt altına alınacak. Silah teslimi için Irak sınırları içinde belirlenen özel noktalar kullanılacak.