Bali'de spor salonu sahibi İsrail ordusuyla bağlantılı turistleri kovdu

Endonezya'nın Bali Adası'nda bir spor salonu sahibi, İsrail ordusuyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 3 İsrailli turisti mekanından kovdu.

Bali'de İsrailli turistlere kapılar kapandı!

İSRAİLLİ TURİSTLERİ KOVDU

Endonezya basınındaki haberlere göre, Bali'de spor salonu işleten bir kişi, mekanından 3 turisti kovmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Söz konusu şahıs, turistlerin İsrail ordusuyla bağlantılı olduğunu, bu nedenle de bu kişilere hizmet vermek istemediklerini kaydetti.