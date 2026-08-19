Bali'de spor salonu sahibi İsrail ordusuyla bağlantılı turistleri kovdu
Endonezya'nın Bali Adası'nda bir spor salonu işletmecisi, İsrail ordusuyla bağlantılı olduklarını belirttiği üç İsrailli turisti mekanından kovdu. Yaşanan anları sosyal medya hesabından paylaşan işletme sahibi, zorunlu askerlik savunması yapan turistlere "Siz bebekleri öldürüyorsunuz" dedi ve ahlaki değerleri gereği hizmet vermeyeceğini söyledi.
Endonezya'nın Bali Adası'nda bir spor salonu sahibi, İsrail ordusuyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 3 İsrailli turisti mekanından kovdu.Bali'de İsrailli turistlere kapılar kapandı!
İSRAİLLİ TURİSTLERİ KOVDU
Endonezya basınındaki haberlere göre, Bali'de spor salonu işleten bir kişi, mekanından 3 turisti kovmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Söz konusu şahıs, turistlerin İsrail ordusuyla bağlantılı olduğunu, bu nedenle de bu kişilere hizmet vermek istemediklerini kaydetti.
"BEBEKLERİ ÖLDÜRÜYORSUNUZ"
Videoda işletme sahibinin, "Siz İsrail ordusu için çalışıyorsunuz, bebekleri öldürüyorsunuz." dediği görüldü.
Turistlerin orduda hizmetin "zorunlu" olduğunu söylemesi üzerine işletme sahibi, "Benim ahlaki değerlerim var. Sizinle tartışmak istemiyorum." yanıtını verdi.
İşletme sahibi, turistlerin "yalan söyleyeceğini" bildiği için her anı kaydettiğini de sözlerine ekledi.