Aziz Yıldırım, Genel Kurulu Vefa Küçük’ün yöneteceğinin açıklanması sonrası stadı terk etti

Fenerbahçe tarihinin en büyük çekişmesine sahne olması beklenen Olağan Seçimli Genel Kurul, dün başladı. Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük'ün Genel Kurul toplantısını yönetmesi kararlaştırıldı. Bu karara Aziz Yıldırım kürseye çıkarak tepki gösterdi ve kongreyi terk etti. Yıldırım, "Yapılan seçim gayri demokratik oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın (bugün) oy atmaya geleceğim" dedi. Stattan ayrıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, "Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır" diye konuştu.

HERKESİ STADA BEKLİYORUM

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Kavga etmeyi tercih edenleri Fenerbahçeliler'in vicdanına havale ediyorum. Sadece bir hatırlatma yaparak sözlerime son vereceğim. Bugün aday olanlar yarın bir gün Fenerbahçe'nin sahibi olmaya kalkışırlarsa buna şaşırmayacağım. Fenerbahçe'nin sahibi taraftarlardır, kulübü kimseye satamazsınız. Holdinglerin takımı F.Bahçe mi yoksa halkın takımı F.Bahçe mi? Bunu oylayacağız. Bütün delegelerimizi yarın (bugün) stada bekliyorum. Ben de sabah erken saatlerden itibaren orada olacağım ve seçim bitene kadar da oradan ayrılmayacağım" dedi.



KOÇ YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen genel kurulda yapılan oylama sonucunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, mali ve idari yönden ibra edildi.



ALİ KOÇ: SARI AZİZ YILDIRIM: BEYAZ

Kongreyi yöneten Vefa Küçük, "Ali Koç seçimde sarı pusula rengini tercih etti, Aziz Yıldırım da beyaz rengi seçti" ifadelerini kullandı.

RAKİPLERİMİZ DESTEKLENDİ BİZ İSE AŞAĞI ÇEKİLDİK

F.Bahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Galatasaray'a gönderme yaptı. Kızılhan, "Rakiplerimiz desteklenirken biz her zaman aşağı çekildik" diye konuştu.



LUBE AYAR TEPKİSİ

F.Bahçe kongresinde Lube Ayar, konuşmasında "Hiçbir Fenerbahçeli Aziz Yıldırım'a yüzlerce sayfalık falanca iddianamede adınız var, falanca tapelerde adınız geçiyor demedi. İyi ki biz de aklanın da gelin demedik" diyerek Aziz Yıldırım'a şike imasında bulundu. Bu sözler büyük tepki çekti.



O SÖZLER BİR İSYANIN İFADESİYDİ

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' şeklindeki sözlerim bir isyanın ifadesiydi. Ama hiçbir şekilde teslimiyet, umutsuzluk değildi. Bunun üzerinden seçim kampanyası yapmak acziyetin ifadesidir" şeklinde konuştu.



50 MİLYON DOLAR HİBE EDECEKTİM

Yıldırım, "Konuşmamda müjde verecektim. Divan Kurulu'na 50 milyon Dolar teminat mektubu verecektim. 'Başarısız olursam, bu 50 milyon doları hibe ediyorum' diyecektim. Buradan söylemiş olayım. Benim derdim Fenerbahçe'nin büyük kalması. Ben 20 yıl başkanlık yaptım. 3 yıl daha başkanlık yapacağım derken, 'ilk sene şampiyon ve Avrupa'da başarı' sözü veriyorum" diye konuştu.



F.BAHÇE BAŞKANINI SEÇİYOR

F.Bahçe'de dün başlayan seçimli genel kurul oldukça hararetli geçti. Sarı-Lacivertliler'de başkanlık seçimi heyecanı için geri sayım başladı. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gelen peş peşe açıklamaların ardından Sarı-Lacivertliler, kongreye odaklandı. 20 yıl F.Bahçe'nin başkanlık yapan ve 1998-2018 yılları arasında görev alan Aziz Yıldırım ve son 6 yılda başkanlık yapan Ali Koç seçimden zaferle çıkmak için yarışacak. Seçim 10.00'da başlayıp 17.00'de bitecek.