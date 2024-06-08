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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu

Aziz Yıldırım, “Ben başkan olduğumda, Fenerbahçeliler onurlu ve özgüvenli duruşlarını geri kazanacaklar. Bizim en kolay maçlarımız, deplasmanda Galatasaray’ı yendiğimiz maçlar olacak” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Haziran 2024 Güncelleme 08 Haziran 2024, 07:01
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu

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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bana söyleyin... Aday olmasaydım nasıl bir seçim olacaktı? Bunu tüm Fenerbahçelilere soruyorum. Ben aday olunca Fenerbahçe'ye nasıl bir heyecan geldiğini görmüyor olamazsınız. Jose Mourinho gelecek miydi? Statla ilgili fikirler ortaya çıkacak mıydı? Sağlık heyeti gündeme gelecek miydi? Daha adaylığımla Fenerbahçe kazanmaya başladı" ifadelerini kullandı. Yıldırım, "Ben başkan olduğumda, Fenerbahçeliler onurlu ve özgüvenli duruşlarını geri kazanacaklar. Bizim en kolay maçlarımız, deplasmanda Galatasaray'ı yendiğimiz maçlar olacak. Öyle günlerimiz vardı, değil mi?" şeklinde konuştu.

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