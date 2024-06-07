PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Icardi’den şok hareket

Mauro Icardi, Erden Timur’un vedasının ardından sosyal medyada Galatasaray hikayelerini öne çıkanlar kısmından sildi. Bu hareket sosyal medyayı salladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Haziran 2024 Güncelleme 07 Haziran 2024, 07:01
Icardi’den şok hareket

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'da yakın zamanda hem yöneticilik pozisyonu hem de Sportif A.Ş'denki görevinden ayrılan Erden Timur ile ilgili yankılar sürüyor. Timur ile özel bağları olan Cimbom'un Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Erden Timur'un vedasının ardından sosyal medya hesabında bir takım değişikliklere gitti. Galatasaray hikayelerini öne çıkanlarlardan kaldıran Tangocu, Timur'un gidişine bu şekilde tepki gösterdi. G.Saray taraftarları bu hareketle ilgili çok sayıda paylaşım yaptı ve Icardi'ye destek verdi. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'tan hücum oyuncuları Icardi ve Barış Alper için açıklama geldi. Buruk, "Icardi burada mutlu. Barış Alper'in de kontratını uzatacağız" dedi.

ICARDI'NİN AYRILIĞI MÜMKÜN DEĞİL
Galatasaray Sportif A.Ş yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı, Mauro Icardi'nin geleceği hakkında Radyospor'a açıklamalar yaptı. Kırmızı, "Erden Timur'un ayrılığına üzüldüm. Keşke devam etseydi. Icardi için ayrılık ihtimal dahilinde değil. G.Saray'da mutlu. Tüm oyuncular Galatasaray'ın oyuncusudur. Kişilerin değildir" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
1 milyar dolarlık vurgunun ardından coin kraliçesi çıktı! Ünlü isimler kullanılarak güven sağladı
TBMM’de gerilim yükseldi! DEM Partili Ömer Öcalan’dan alçak sözler: TSK’yı soykırımcı İsrail askerlerine benzettiler | AK Parti’den sert tepki
TORBA YASADA GÖZLER MECLİS’TE | Öncelik emeklilerin! Bağ-Kurluya erken emeklilik, memura 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, 100 bin taşerona kadro...
Deniz Akkaya’dan Somer Sivrioğlu hakkında şok sözler! Karısını kızından küçük kızla aldattı...
400 bin liraya varan hibede son gün! Engelli Hibe Desteği başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?
Avrupa kulüpleri arasında Arda Güler kapışması! Sociedad, Sevilla, Las Palmas, Getafe, Mallorca, Milan...
F-16 satış anlaşması tamam! ABD Dışişleri: Türkiye F-16 satış mektubunu imzaladı
Atama kararları Resmi Gazete’de! Devlet Denetleme Kurulu Başkanlğına Salih Tanrıkulu atandı | 4 ilin milli eğitim müdürü değişti
Son dakika! Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dev ekran insanların üzerine devrildi! Yaralılar var...
İmzalar atıldı! Başkan Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak Filistin mesajı!
Yılın transfer çalımı geliyor! Galatasaray Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusunu kapacak! Dursun Özbek düğmeye bastı
Şevket Mirziyoyev’e Devlet Nişanı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Türkiye İsrail’in ’teröristan’ tezgahını dağıttı! ABD maşası PKK korkudan sandık topladı: Sözde seçimlerin altındaki Arz-ı Mev’ud hezeyanı
FETÖ’nün foto planı! Elebaşı Gülen öldü mü? Ebuseleme Gülen’den yeni itiraf
Merkez Bankası toplam rezervleri arttı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama
SON DAKİKA