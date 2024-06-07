Icardi’den şok hareket

Galatasaray'da yakın zamanda hem yöneticilik pozisyonu hem de Sportif A.Ş'denki görevinden ayrılan Erden Timur ile ilgili yankılar sürüyor. Timur ile özel bağları olan Cimbom'un Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Erden Timur'un vedasının ardından sosyal medya hesabında bir takım değişikliklere gitti. Galatasaray hikayelerini öne çıkanlarlardan kaldıran Tangocu, Timur'un gidişine bu şekilde tepki gösterdi. G.Saray taraftarları bu hareketle ilgili çok sayıda paylaşım yaptı ve Icardi'ye destek verdi. Öte yandan teknik direktör Okan Buruk'tan hücum oyuncuları Icardi ve Barış Alper için açıklama geldi. Buruk, "Icardi burada mutlu. Barış Alper'in de kontratını uzatacağız" dedi.

ICARDI'NİN AYRILIĞI MÜMKÜN DEĞİL

Galatasaray Sportif A.Ş yönetim kurulu üyesi Nihat Kırmızı, Mauro Icardi'nin geleceği hakkında Radyospor'a açıklamalar yaptı. Kırmızı, "Erden Timur'un ayrılığına üzüldüm. Keşke devam etseydi. Icardi için ayrılık ihtimal dahilinde değil. G.Saray'da mutlu. Tüm oyuncular Galatasaray'ın oyuncusudur. Kişilerin değildir" diye konuştu.