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Hem Zaniolo hem 10 milyon

Cimbom, Sofyan Amrabat transferi için Nicolo Zaniolo’yu takasta kullanmayı planlıyor. Galatasaraylı kurmayların, Zaniolo’ya karşılık Amrabat ve üstüne de 10 milyon Euro bonservis talep ettiği ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Haziran 2024 Güncelleme 07 Haziran 2024, 07:01
Hem Zaniolo hem 10 milyon

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Gelecek sezon için transfer harekatına başlayan G.Saray'ın, bonservisi Serie A ekibi Fiorentina'da olan ve Manchester United'da satın alma opsiyonuyla kiralık oynayan Sofyan Amrabat için planı netlik kazandı.

TAKAS PLANI MASADA
Son gelen haberlere göre; Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Amrabat'ı renklerine bağlamak için takas formülünü masada tutuyor. Bilindiği üzere Fiorentina Kulübü, Cimbom'un İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmayı düşünüyor. Galatasaraylı kurmayların takasta kullanılacak Zaniolo'nun üstüne Floransa temsilcisinden 10 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Şu anda Sofyan Amrabat'a 22 milyon Euro güncel piyasa değeri biçiliyor.

GÖRÜŞMELER HIZ KAZANACAK
İngiltere ve İtalya'daki kaynaklar ise Sofyan Amrabat'ın ilk etapta İngiltere'de kalmak istediğini fakat; futbolcunun şartlarının şu an için United'a uymadığını duyurdu. United, geçen sezon 30 maça çıkan Amrabat 20 milyon Euro civarındaki satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Fiorentina ile sözleşmesinin son yılına giren orta saha oyuncusunun transferi için kulüplerin görüşmeleri hızlandırmayı düşündüğü gelen haberler arasında.

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