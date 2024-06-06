Yusuf Sarı hamlesi

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Adana Demirspor'da forma giyen Yusuf Sarı ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla görüşen Sarı- Kırmızılı kurmayların, futbolcu ile el sıkıştığı ve Adana Demirspor ile de bonservis pazarlığı yapacağı ifade edildi. Sarı'nın Adana Demirspor ile sözleşmesi 2025 yılında bitecek. Hem sağ, hem sol kanat hem de forvet bölgesinde görev alabilen 1.68 boyundaki futbolcu, geçen sezon Adana ekibiyle 24 lig maçına çıkıp, 3 gol attı, 8 de asist üretti.

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