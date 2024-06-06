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Rabiot bombası

Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve Jose Mourinho arasında gerçekleştirilen toplantıda 29 yaşındaki orta saha Adrien Rabiot’un ismi ön plana çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Haziran 2024 Güncelleme 06 Haziran 2024, 07:02
Rabiot bombası

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Teknik direktör koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtan ve dünyada ses getiren Fenerbahçe, yıldız oyuncuları kadrosuna katmak için arayışlara başladı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve teknik direktör Jose Mourinho yapılacak transferler için bir araya gelmişti. Bu toplantıda birçok yıldız oyuncunun ismi gündeme geldi.

Ancak listenin ilk sırasında İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Adrien Rabiot'un olduğu ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli yönetimin, 29 yaşındaki Fransız orta sahanın transferi için kolları sıvadığı ve menajeriyle ilk teması kurduğu öğrenildi. Rabiot'un Juventus ile olan sözleşmesi sona erdi. Boşta olan oyuncu için bonservis ödenmeyecek. Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan tecrübeli oyuncu 2019 yılından beri Juventus'ta forma giyiyordu. 6 ve 8 numara dışında orta sahanın solunda da görev alabilen Rabiot, geride kalan sezonda 35 maçta 5 gol atarken, 3 de asist yaptı. Fransa Milli Takımı'nda 43 kez şans bulan Fransız yıldız, 4 kez de rakip ağları sarsmayı bildi.

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