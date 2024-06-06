Fener’de yeni savaş!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hafta sonu yapılacak başkanlık seçimini Aziz Yıldırım'a yakınlığından ötürü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun yönetmesini istemiyor. Bu yüzden başkanlık seçimi öncesinde, seçimi kimin yöneteceğine yönelik bir oylama yapılacak. Bu oylamaya Şekip Mosturoğlu ve Vefa Küçük katılacak. Başkan adayı Aziz Yıldırım, "Bütün genel kurul üyelerimizi, adalet duygusundan şüphemizin olmadığı, tüzüğümüzü noktasından virgülüne kadar uygulayacağına emin olduğumuz, Şekip Mosturoğlu lehine oy kullanmaya davet ediyor, tüm üyelerimizi 8 Haziran Cumartesi günü saat 09.30'da stadımıza bekliyoruz" dedi.

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