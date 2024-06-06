Fenerbahçe’de Thuram iddiası

Fred'in yanına partner arayan Fenerbahçe'nin, adı transferde Galatasaray ile de anılan 23 yaşındaki Fransız futbolcu Khephren Thuram ile ilgilendiği iddia edildi. Sarı- Lacivertliler Ligue 1'de sezonu 5. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi bileti alan Nice'in genç merkez orta sahasını kadrosuna katmak istiyor. Nice'in 2019'da Marsilya'dan bedelsiz kadrosuna kattığı 23 yaşında ve 1.92 boyundaki Thuram, merkez orta sahanın yanı sıra sol açık ve ön libero pozisyonlarında oynayabiliyor. Thuram, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN