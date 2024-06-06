EURO 2024 sonrası bakacağız

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un menajeri Murat Teber, Radyospor'a özel açıkmalarda bulundu. Teber, "Bayern Münih'ten bize gelen bir bilgi yok. Beşiktaş'a bir teklif gelmişse, bunu bilemiyorum. Bayern Münih, Manchester City, Arsenal, PSG, Monaco, Leverkusen, Stuttgart gibi kulüplerin Semih'i izlediğini biliyorum. Fakat; şu an gelen bir transfer teklifi yok" dedi. Teber, "Semih, Avrupa'nın 5 büyük liginden takip ediliyor. Tabii ki burada Beşiktaş'ın durumu da önemli. Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra duruma bakacağız'' diye konuştu.

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