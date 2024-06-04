Yeniden Rafa Silva

Galatasaray'ın, Benfica ile kontratı sona eren Rafa Silva'ya teklif yaptığı ileri sürüldü. İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre; Sarı- Kırmızılı ekip Portekizli 10 numaranın Rafa Silva'nın kapısını resmi bir teklifle çaldı. 31 yaşındaki futbolcuya Galatasaray'ın 3 yıllık bir sözleşme önerdiği belirtildi.

Aslan'ın bu transferde istekli olduğu vurgulanırken, Suudi kulüpleri ile bir rekabet içerisinde olduğuna da dikkat çekildi. Bazı Suudi kulüplerinin spor bakanlığının mali sürdürülebilirlik komitesinden destek beklediği ve Benfica ile sözleşmesi bu ay sona eren oyuncuyla bu şartların gerçekleşme durumuna bağlı transfere hız verebilceği iddia edildi. Benfica'da kariyerinin en başarılı sezonlarından birini geride bırakan Rafa Silva, Portekiz ekibiyle tüm kulvarlarda çıktığı 52 maçta 22 gol atıp 15 asist yaptı.