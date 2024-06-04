Memura-emekliye yeni maaş

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Temmuz zammı için son viraja girildi. Bu yıla kök aylıkta yüzde 49.25 artışla başlayan memurların ve emeklilerin ikinci zammı da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle büyük ölçüde şekillendi. TÜİK verilerine göre; Ocak enflasyonu yüzde 6.70, Şubat enflasyonu yüzde 4.53, Mart enflasyonu yüzde 3.16, Nisan enflasyonu yüzde 3.18 olarak gerçekleşmişti. Mayıs ayı enflasyonu ise yüzde 3.37 oldu. Böylece ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.72'yi buldu.

5 AYDA YÜZDE 6.71 FARK

Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 ayda yüzde 22.72 zam oluştu. Memurların ve memur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı da yüzde 6.71'e ulaştı; yüzde 10'luk Temmuz zammı bu oran ile yüzde 17.38'i buldu. Halen 32 bin 860 lira olan en düşük memur maaşı 5 ayda oluşan yüzde 17.38'lik zam oranına göre 38 bin 571 liraya çıkacak. Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da bu oranla 17 bin 303 liraya yükselecek. Verilere Haziran enflasyonu da eklenecek. Buna göre zam oranları daha da artacak. Memurlar ve emekliler maaşlarının ne kadar artacağını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde de zamlar hesaplara yatırılacak.

ARTIŞ NE OLACAK?

Zam oranı merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran enflasyonu yüzde 2.56 olarak tahmin edilmişti. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.86 olarak gerçekleşecek. Bu orana göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25.86 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkı yüzde 9.44'e, Temmuz zammının oranı da yüzde 20.39'a ulaşacak.

5 AYDA NE OLDU?

- 5 AYLIK ENFLASYON ORANI: % 22.72

- SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAM ORANI: % 22.72

- MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ENFLASYON FARKI: % 6.71

- MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI: % 17.38

- EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 38.571,50 TL

- EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI: 17.303,58 TL



İŞTE ZAM TAHMİNİ

- HAZİRAN AYI TÜFE TAHMİNİ: % 2.56

- 6 AYLIK ENFLASYON ORANI: % 25.86

- SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAM ORANI: % 25.86

- MEMUR VE EMEKLİSİ ENFLASYON FARKI: % 9.44

- MEMUR VE EMEKLİSİ ZAM ORANI: % 20.39

- EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 39.560,60 TL

- EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI: 17.747,30 TL



İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI % 62.51

Mayıs enflasyonunun açıklanmasıyla işyerlerinde kira artış oranı ortaya çıktı 12 aylık ortalamalara göre TÜFE yüzde 62.51 oldu. Kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri, kira ödemesini en çok yüzde 62.51 artış yansıtarak gerçekleştirecek. Konut kiralarında yüzde 25'lik tavan zam uygulaması bu ay da devam edecek.

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