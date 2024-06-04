Höjbjerg bombası

Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmak için düğmeye basan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Orta sahaya tartışılmayacak bir takviye yapacak Kanarya, rotasını İngiltere'ye çevirmiş durumda.

HEDEFTEKİ İSİM HÖJBJERG

Rade Krunic ile gelecek sezon devam etmeyeceği konuşulan Kanarya'nın, yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun Tottenham'dan öğrencisi Pierre-Emile Höjbjerg'e kancayı taktığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco'nun 28 yaşındaki Danimarkalı yıldızla görüşüp, anlaştığı gelen haberler arasında. Kanarya, Tottenham Kulübü ile de futbolcu için çok yakın bir zamanda masaya oturmaya hazırlanıyor.

59 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Tottenham'da 39 maça çıkan futbolcu, kariyerinde 440 maçta 29 gol, 30 asist üretti. 18 milyon Euro bedeli ve 1 yıl da kontratı olan oyuncu Southampton, Bayern Münih, Schalke ve Augsburg'da da top koşturmuştu.