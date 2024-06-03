Helikopter ve tekne şov

Jose Mourinho'nun İstanbul'a inmesiyle ortalık ayağa kalktı... Her adımı olay olan Portekizli teknik adam, imza töreninden önce Boğaz'da tekne turu attı. Gündüz Türk bayrağı önünde poz veren 61 yaşındaki çalıştırıcı, imza töreninin ardından bir kez daha tekneye binerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü sosyal medya hesabından paylaştı. Özel uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen Mourinho, ardından kendisine özel olarak ayarlanan helikopterle Ülker Stadyumu üzerinde dolaştırıldı. Portekizli çalıştırıcı, İstanbul'u bir de havadan gördükten sonra iniş pistine vardı. Mou, sonra Fenerbahçeli yöneticilerle stadyuma hareket etti.

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