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Büşra’ya b'ilgili'!

Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili çapkınlık turuna çıktı! Yine bir oyuncu ile yakınlaştı. Büşra Pekin ile bir mekanda sabaha dek eğlendi...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Haziran 2024 Güncelleme 02 Haziran 2024, 07:00
Büşra’ya b’ilgili’!

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İş insanı Serdar Bilgili, aşk hayatında rakip tanımadı. Adı sayısız güzelle anıldı. Serdar Bilgili, Ebru İpekçi ile evlendi. Bu evlilikten bir kızı olan Bilgili, Ebru İpekçi ile ayrıldı. Serdar Bilgili, 2013'te Fransız model sevgilisi Amelie Latournald sayesinde 50 yaşında ikinci kez baba oldu. 2015 yılında haber spikeri Nazlı Çelik ile evlendi ancak bu ilişki 6 ay sürdü.

Bilgili'nin adı daha sonra Deniz Çakır, Aslı Mavitan, Defne Samyeli, Selin Şekerci ve Birce Akalay ile anıldı. İşte ünlü iş insanının cephesinde yeni bir aşk bombası yaşandı. Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili'nin bu kez yine bir oyuncu ile aşk yaşadığı vurgulandı. Buna göre Bilgili Büşra Pekin ile Kuruçeşme'de bir mekanda buluştu. İkili sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Pekin ve Bilgili'nin mekandan birlikte ayrıldığı iddia edildi...

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