Martial’a 3 yıllık teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde Siyah-Beyazlılar'ın, Manchester United ile sözleşmesi sona eren Fransız forvet Anthony Martial'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Kartal'ın 28 yaşındaki golcü futbolcuya 3 yıllık kontrat önerdiği ve oyuncudan cevap beklediği ifade edildi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın yanı sıra Lyon ve Marsilya'nın da tecrübeli golcü ile ilgilendiği belirtildi. Bu sezon sakatlığı nedeniyle 12 maçta oynamayan Martial, Kırmızı Şeytanlar ile çıktığı 19 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Forvetin yanı sıra kanatlarda da forma giyebilen yıldız golcü 2015'te transfer olduğu United ile 371 resmi maçta 90 gol atıp 47 asist yaptı. Fransa Milli Takımı'nın formasını da 30 kez sırtına geçiren Martial ülkesi adına da 2 gol kaydetti.