Emekliye ikramiye zamanı

Emekliler bu yılın ikinci ikramiyesi için gün sayıyor. Haziran ayına girilmesiyle Kurban Bayramı ikramiyesi süreci de başladı. Bu yıl Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. 15 Haziran da arife günü. İkramiyenin bayramdan önce verilmesi gerektiği için 2 hafta içerisinde ödemeler yapılacak.

Büyük ihtimalle 10-14 Haziran tarihleri arasında ikramiyeler yatırılacak. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Aynı tarihlerde emeklilere aylık ödemelerinin de yapılması gündemde. SSK emeklilerinin 17-26 Haziran, Bağ-Kur emeklilerinin 25-28 Haziran, memur emeklilerinin de 1-5 Temmuz'da ödenmesi gereken aylıklarının erkene çekilerek ikramiyeyle birlikte yatırılması bekleniyor.

KİM, NE ALACAK?

Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda emekliler 3 bin lira alırken, hak sahibi dul ve yetimlere ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara da sürekli iş göremezlik ödeneği oranı üzerinden hesaplama yapılarak ikramiye veriliyor. Aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250, yüzde 50 olanlara bin 500, yüzde 25 olanlara 750 lira ikramiye ödeniyor. İki aylık birden alanlara ise en yüksek ödemeye izin veren dosya baz alınarak ikramiye yatırılıyor. Örneğin; emekli aylığı bağlanan, vefat eden eşinden de yüzde 50 ölüm aylığı alan kişiye, sadece emekli aylığı kapsamında 3 bin lira veriliyor.



ŞİMDİ BAŞVURANA 2025'TE

İkramiye için ön şart, bayramın içinde olduğu ayda aylık alıyor olmak. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Buna göre 31 Mayıs'a kadar aylık başvurusu yapanlar, emekli aylıkları 1 Haziran itibariyle bağlanacağı için bu ödemeden yararlanabilecek.



Bugünden itibaren aylık başvurusu yapanlar önümüzdeki yıl bayram ikramiyesi almaya başlayacak. 31 Mayıs'a kadar aylık aylık başvurusu yapanlar, işlemleri ikramiye ödeme tarihine kadar yetişmezse, tamamlandıktan sonra aylıklarıyla birlikte paralarını alabilecek.



EN AZ 13 BİN TL

Maaş ve ikramiye bir arada ödenirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesabına, 3 bin lira ikramiye ve taban aylık da 10 bin lira olduğu için en az 13 bin lira yatırılacak. Yüzde 75 ölüm aylığı alana yatırılacak en düşük tutar da 7 bin 500 lira taban aylık, 2 bin 250 lira ikramiye olmak üzere 9 bin 750 lirayı bulacak. Ölüm aylığı yüzde 50 olan ise bin 500 lira ikramiye ve 5 bin lira taban aylık ile birlikte en az 6 bin 500 lira alacak. Memur emeklilerinde en düşük aylık ise 14 bin 741 lira. Bu emeklilere de bayram öncesi çifte ödeme yapılırsa hesaplarına en az 17 bin 741 lira yatırılacak.



KİM, NE KADAR ALACAK?

- Emekli aylığı: 3.000 TL

- Ölüm aylığı (% 75): 2.250 TL

- Ölüm aylığı (% 50): 1.500 TL

- Ölüm aylığı (% 25): 750 TL

- 2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...

- Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...

YASAL UYARI: TAKVİM.COM.TR'DE YAYINLANAN KÖŞE YAZISI/HABERİN TÜM HAKLARI TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NA AİTTİR. KAYNAK GÖSTERİLSE VEYA HABERE AKTİF LİNK VERİLSE DAHİ KÖŞE YAZISI/HABERİN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ KESİNLİKLE KULLANILAMAZ. KULLANILMASI DURUMUNDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAKTIR.

