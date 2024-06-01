Başarılı olmak için disiplin şart

Trabzonspor'un başarılı sol beki Eren Elmalı, babasından aldığı nasihati hayatının her alanında uyguladığını söyledi. Bordo-Mavili Kulübün dergisinde Mayıs ayının soru cevap bölümünün konuğu olan Eren Elmalı, Trabzonspor için söyleyebileceği ilk şeyin tutku olduğunu vurguladı. "Profesyonel futbolcunun başarılı olması için disiplin olmazsa olmaz" diyen 23 yaşındaki futbolcu, 'Unutamadığın golün?' sorusuna "Trabzonspor formasıyla bu sezon kupada Gençlerbirliği'ne son dakikada attığım gol" yanıtını verdi.

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