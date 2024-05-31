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Yunus Akgün’e Nantes kancası

Geçen sezonu Leicester City’de kiralık olarak geçiren ve Galatasaray’a geri dönen milli oyuncu Fransız ekibinin markajında.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 07:02
Yunus Akgün’e Nantes kancası

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Geride kalan sezonu İngiliz ekibi Leicester City'de geçiren Yunus Akgün, Galatasaray'a geri döndü. Sarı- Kırmızılılar'ın gelecek sezon planlamasında olup olmayacağı henüz belli olmayan yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fransa Ligi'nin köklü ekiplerinden Nantes'ın Yunus Akgün için nabız yokladığı öğrenildi. 23 yaşındaki futbolcu, Leicester City formasıyla 34 maçta 1.536 dakika forma giydi. 23 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Leicester City'ye veda ettiğini açıklamıştı.

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