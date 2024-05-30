Mourinho haftaya gelecek

Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de seçime kısa bir süre kala başkan adayı Aziz Yıldırım'dan flaş bir açıklama geldi. Ankara'da katıldığı bir programda konuşan Yıldırım, "Cumartesi günü Jose Mourinho ile görüşeceğim. Bir problem yok. Anlaşırsak, haftaya Mourinho, İstanbul'a gelecek. Gelmeme durumu yok. Biz 3 yıllığına geliyoruz. 3 yıllılığına da hocamız Mourinho olacak. 2 sene imzalayacak. Şampiyon olursak kontratını uzatacağız" dedi.

Aziz Yıldırım, mevcut Başkan Ali Koç'a da yüklendi. Yıldırım, "Koç, 'Fenerbahçe'nin bana borcu yok' dedi ama 1.5 milyar alacağı görünüyor. Bunları geçiniz. O zaman o parayı hibe edin" dedi. Yıldırım ayrıca tek odak noktalarının başarı olacağını da belirtirken, "Şampiyonluk için geliyoruz" açıklaması yaptı.

TAKVİM DUYURMUŞTU

Aziz Yıldırım'ın Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile ilgili planını Takvim, tüm detaylarıyla okuyucularına daha önceden duyurmuştu.



KUPA CANAVARI

Son olarak Serie A devi Roma'da görev yapan 61 yaşındaki Mourinho'nun teknik adamlık kariyerinde toplamda 27 tane kupası bulunuyor.