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Mourinho haftaya gelecek

Aziz Yıldırım, “Mourinho’da bir sorun yok. Haftaya gelecek. Jose de biz de 3 yıllığına geliyoruz” açıklamasını yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 07:01
Mourinho haftaya gelecek

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Sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de seçime kısa bir süre kala başkan adayı Aziz Yıldırım'dan flaş bir açıklama geldi. Ankara'da katıldığı bir programda konuşan Yıldırım, "Cumartesi günü Jose Mourinho ile görüşeceğim. Bir problem yok. Anlaşırsak, haftaya Mourinho, İstanbul'a gelecek. Gelmeme durumu yok. Biz 3 yıllığına geliyoruz. 3 yıllılığına da hocamız Mourinho olacak. 2 sene imzalayacak. Şampiyon olursak kontratını uzatacağız" dedi.

Aziz Yıldırım, mevcut Başkan Ali Koç'a da yüklendi. Yıldırım, "Koç, 'Fenerbahçe'nin bana borcu yok' dedi ama 1.5 milyar alacağı görünüyor. Bunları geçiniz. O zaman o parayı hibe edin" dedi. Yıldırım ayrıca tek odak noktalarının başarı olacağını da belirtirken, "Şampiyonluk için geliyoruz" açıklaması yaptı.

TAKVİM DUYURMUŞTU
Aziz Yıldırım'ın Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile ilgili planını Takvim, tüm detaylarıyla okuyucularına daha önceden duyurmuştu.

KUPA CANAVARI
Son olarak Serie A devi Roma'da görev yapan 61 yaşındaki Mourinho'nun teknik adamlık kariyerinde toplamda 27 tane kupası bulunuyor.

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Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi müthiş planını TAKVİM ortaya çıkardı
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