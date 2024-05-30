Kalamış’ta büyük gerilim

Galatasaray ile Fenerbahçe ile arasındaki yaşanan gerilim, bu kez tesislere sıçradı. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç'ın kongre üyelerine davet verdiği esnada, Kalamış'taki tesislerde bulunan G.Saraylı taraftarlar, 24. şampiyonluğu kutlarken büyük bir gerilim yaşandı.

Sarı- Kırmızılı taraftarların havai fişek ve meşale ile kutlama yapmasının ardından F.Bahçe taraftarlarının Kalamış'taki tesislere gidip içeriye girmeye çalıştığı öğrenildi.

Bu esnada, iki grup arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Fenerbahçeli bir grubun, tesislerdeki G.Saray logosunu söktüğü belirlendi. Ayrıca tesislere atılan meşaleler nedeniyle yangın çıktığı bildirildi. Olay yerine gelen iftaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polisler de olayın daha fazla büyümesini engelledi.



Sosyal medyayı sallayan olayın ardından F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray'ın tesislerine gelerek Sarı- Kırmızılılar'dan özür dilediği öğrenildi.