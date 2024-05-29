Taraftardan kürek tepkisi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını havaya kaldırdığı sırada kürek şubesiyle ilgili söyledikleri Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Ali Koç konuşmasında, "Kürek çok çok önemli. Futboldan sonra Fenerbahçe- Galatasaray rekabetinin en önemli olduğu şubelerden biri. 6 senede kadın erkek toplam 24 kupanın hepsini kazandık. 1 tane kaybetmedik" dedi. Bu sözler üzerine Fenerbahçe taraftarı, "Süper Lig'de 10 yıldır şampiyon olamıyoruz. Ali Koç ise kürek şubesiyle ilgili konuşuyor. Çıldırmamak elde değil" yorumunu yaptı.