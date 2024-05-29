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Taraftardan kürek tepkisi!

Fenerbahçe Başkanı Koç’un G.Saray’ın şampiyonluk kupasını havaya kaldırırken kürek şubesindeki başarıları anlatması büyük tepki çekti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:02
Taraftardan kürek tepkisi!

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını havaya kaldırdığı sırada kürek şubesiyle ilgili söyledikleri Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Ali Koç konuşmasında, "Kürek çok çok önemli. Futboldan sonra Fenerbahçe- Galatasaray rekabetinin en önemli olduğu şubelerden biri. 6 senede kadın erkek toplam 24 kupanın hepsini kazandık. 1 tane kaybetmedik" dedi. Bu sözler üzerine Fenerbahçe taraftarı, "Süper Lig'de 10 yıldır şampiyon olamıyoruz. Ali Koç ise kürek şubesiyle ilgili konuşuyor. Çıldırmamak elde değil" yorumunu yaptı.

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