Kariyer sezonunu yaşadı

Siyah-Beyazlı kulüpte A takıma yükseldiğinden beri eleştirilerden kurtulamayan 33 yaşındaki futbolcu, zaman zaman yedek kalsa da ihtiyaç duyulduğunda teknik adamların güvendiği isimlerden biri oldu.

Orta sahada ve savunmada görev alabilen Necip, özellikle bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı performansla, özdeşleştiği kulübünde kişisel rekorlarına imza attı. Bu sezon 42 resmi maçta 3 bin 389 dakika süre alarak Beşiktaş'ta en uzun süre sahada kaldığı dönemi yaşadı. Siyah-beyazlı futbolcu, daha önce 2010- 2011 sezonunda 2 bin 591 dakika süre alarak bu alanda rekorunu kırmıştı.