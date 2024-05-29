Cimbom’dan Beste hamlesi

Dış basından Galatasaray'la ilgili flaş bir transfer iddiası geldi. Sky Sports'a göre; Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ın ciddi şekilde ilgilendiği Jan Niklas Beste için devreye girdi. Galatasaray'ın yanı sıra İngiltere'den Everton, İtalya'dan Genoa ve Fiorentina ile İspanya'dan Villarreal de yıldız futbolcuyla ilgileniyor.

Bundesliga'dan düşen Heidenheim'da harika bir sezon geçiren 25 yaşındaki futbolcu 32 maçta 8 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Sol kanat ve sol bek pozisyonunda görev yapabilen Betse'nin mevcut piyasa değeri 15 milyon Euro. Ancak hem sözleşmesinin 2025'te bitecek olması hem de Heidenheim'in Bundesliga'dan düşmesinden dolayı bu transferin daha az bir maliyetle bitirilebileceği belirtiliyor.



Bundesliga'da harika bir sezon geçiren Jan Beste'nin menajeri geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelmiş ve Beşiktaş yönetimiyle görüşmüştü. Galatasaray'ın bu transferde nasıl bir pozisyon alacağı merak konusu.