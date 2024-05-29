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Çifte kupalı şampiyon Galatasaray yeni sezon planlaması için resmen düğmeye bastı

Aurier, Ndombele ve Vinicius’un yanı sıra Oliveira ile de yollar ayrılacak. Ziyech, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Tete ve Nelsson’a teklif gelirse değerlendirmeye alınacak. Mertens’le 1 yıllık yeni sözleşme yapılacak. Öncelikli olarak sağ bek, 8 numara, 10 numara, yedek forvet ve yedek sol bek gelecek.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:02
Çifte kupalı şampiyon Galatasaray yeni sezon planlaması için resmen düğmeye bastı

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Tarihe geçen sezonda tarihi bir performansla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray vakit geçirmeden yeni sezonun planlaması için resmen kolları sıvadı. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar artık Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılara imza atmak için az ama kaliteli takviyelerle kadrosunu güçlendirecek.

MALİYETLERİ YÜKSEK
Yönetim performansları hayal kırıklığı yaratan kiralık futbolcular Aurier, Ndombele ve Carlos Vinicius'la yollarını ayıracak. 1 yıl sözleşmesi kalan Sergio Oliveira ile de karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedilmeye çalışılacak. Galatasaray yönetimi yüksek maliyetleri olan ve inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Tete, Zaha ve Ziyech'e teklif gelirse değerlendirmeye alacak. Avrupa hedefleri bulunan Kerem Aktürkoğlu ve Nelsson için de tatmin edici rakamlar masaya konursa ayrılık gündeme gelecek.

AYRILIKLARA BAĞLI
Sarı-Kırmızılılar öncelikli hedef olarak sağ bek, 8 numara, 10 numara ve yedek forvet takviyesi yapmayı düşünüyor. Ancak ayrılıklara göre yapılacak transferlerin sayısı değişecek. Sezonun flaş ismi Dries Mertens'le de 1 yıllık yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

AYRILIK ZAMANI
Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan hatta bir dönem kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira artık yol ayrımına geldi.

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