Fener’in son şampiyonluğunda Haaland 7. sınıftaydı

Kanarya, Süper Lig'de 99 puan toplayıp, 99 gol atmasına karşın sezonu şampiyon tamamlayamadı. 24. kez mutlu sona ulaşan G.Saray'da taraftarlar, ezeli rakiplerinin şampiyon olamamasını tiye aldı. Sosyal medyada Sarı-Lacivertliler'in 10 yıl önce şampiyon olduğunu hatırlatan taraftarlar, "F.Bahçe ligde en son şampiyon olduğunda dolar 2, euro ise 2.95 TL'ydi.

Asgari ücret 486 liraydı. Askerlik 12 ay, asgari ücret 846 TL'ydi. Bursaspor, Süper Lig'deydi" paylaşımı yaptı. O dönem dünyada neler olduğunu hatırlatan G.Saraylı taraftarlar ayrıca, "Messi Barcelona, Ronaldo Madrid'de oynuyordu. Haaland, 7. sınıfa gidiyordu. Iphone 5 yeni çıkmıştı. ABD'nin Başkanı Bush'tu ve Tiktok dahi yoktu" ifadelerini kullandılar.



TARİHİ HARCAMA YAPILDI

Fenerbahçe, 59 milyon Euro ile en çok harcama yaptığı sezonu geçirdi. En pahalı transfer ise 15 milyon Euro bedel ile kadroya dahil edilen Cengiz Ünder oldu.