4 isim geri döndü

Avrupa'da liglerin tamamlanmasıyla beraber Javi Montero, Valentin Rosier, Ajdin Hasic ve Jean Onana yeniden Beşiktaş'a döndü. Portekiz ekibi Arouca'ya kiralanan İspanyol stoper Javi Montero 29 maçta 1 gol 1 asiste imza attı. Ara transferde Nice'e kiralanan Rosier 3 maçta 50 dakika süre bulabildi. Sezon başında Sarajevo'ya kiralanan Ajdin Hasic, 33 maçta 9 gol 6 asistle öne çıkmayı başardı. Ara transferde Marsilya'nın yolunu tutan Onana ise 14 maçta 1 gol attı. Bu oyuncularından Hasic ve Onana'nın önümüzdeki sezon kadroda tutulması planlanıyor.

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