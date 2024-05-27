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İşte gerçek şampiyon burada!

Okan Buruk, basın toplantısında futbolcuları susturarak, “İşte gerçek şampiyon burada” diye bağırdı. Taraftara, “25. şampiyonluk için hazırlansınlar” mesajı yolladı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 07:02
İşte gerçek şampiyon burada!

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G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrasında İsmail Kartal'a gönderme yaptı. Buruk, futbolcularını susturarak, "İşte gerçek şampiyon burada" diye bağırdı. Buruk, "Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar. Ben tabii ki taraftarımızla birlikte yaşıyorum. Onlara hizmet etmek zorundayız" dedi.

BİZDE HER ŞEYİN GERÇEĞİ VAR
Okan hoca sözlerine şöyle devam etti: "Geçen seneki şampiyonluktan sonra bu sene daha zor oldu. 11 ay önce antrenmanlara başladık. 56 maça çıktık. Şampiyonlar Ligi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde oynayanlar bu ülkede ligde zorlanır. Ligde herkesten daha iyi oynadık, Şampiyonlar Ligi'nde herkese diş geçirdik. Tarih yine Galatasaray'ı, şampiyon Galatasaray'ı, 24. şampiyonluğu yazacak. Hedefimiz 5. yıldız, gerçek 5. yıldız, bunun altını çizmek lazım. Bizde her şeyin gerçeği var. Şampiyonluğun da, yıldızın da gerçeği. Çok çekişmeli bir sezondu.

F.BAHÇE'YE BÜYÜK FARK
Galatasaray, son 10 yılda 12 kupa kazanırken Fenerbahçe ise sadece 2 kupa kaldırabildi. Cimbom, bu süreçte 5 Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, Sarı-Lacivertliler şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

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