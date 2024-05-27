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24. şampiyonluğu getiren Mauro Icardi, gol kralı oldu! Fenerbahçe'ye gönderme yaptı

Arjantinli yıldız, Süper Lig'i 25 golle bitirdi. “Yüzde 100’ümle oynasaydım daha çok gol atardım. Bakalım biz kupayı kaldırınca Kadıköy’de nasıl kutlayacaklar!”

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 07:02
24. şampiyonluğu getiren Mauro Icardi, gol kralı oldu! Fenerbahçe’ye gönderme yaptı

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Galatasaray'a geçen sezon transfer döneminin son günlerinde gelen Mauro Icardi, Türk futbol tarihinin seyrini değiştirdi. Arjantinli yıldız, geçen sezon 22 gol, 7 asistle şampiyonlukta aslan payını alırken, bu sezon ise 25 gol, 8 asistle hem 24. şampiyonluğu getirdi hem de Süper Lig'de gol kralı olmayı başardı.

Mauro Icardi, zorlu Konya deplasmanında 2 müthiş gol atarak galibiyette de başrol oynadı. 29'da kafayı vuran Icardi, 51. dakikada nefis bir topuk vuruşu yaparak skoru 2-0'a getirdi ve ligi 25 golle ligi bitirdi.

ÇOCUKLARI G.SARAYLI YAPTI
Attığı gollerle çocukları Galatasaraylı yapan Mauro Icardi, "Bir kez daha şampiyon olduk, çok mutluyum. Bu sezon yüzde 100'ümde değilim o yüzden biraz üzgünüm ama şampiyon olduğumuz için çok mutluyum" dedi. "Yüzde 100'üyle oynasaydı ne olurdu?" sorusuna "Daha çok gol atardım" cevabını verer Arjantinli, Fenerbahçe'ye gönderme yapmayı da ihmal etmedi: "Şimdi biz kupayı kaldırınca bakalım Kadıköy'de nasıl kutlama yapacaklar."

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