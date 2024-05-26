Savic için taarruz

Yeni sezonda savunmasını sağlama almak isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'in 33 yaşındaki stoperi Stefan Savic'i gündemine almıştı. Siyah- Beyazlılar, sezon sonunda İspanyol ekibinden ayrılması beklenen Karadağlı stoperi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin kısa süre içerinde tecrübeli savunmacının menajeriyle masaya oturacağı ve oyuncunun şartları hakkında bilgi alacağı öğrenildi. Bu sezon Atletico formasıyla 33 maça çıkan tecrübeli stoperin İspanyol ekibiyle 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor. Oyuncuya İtalya'dan da teklifler olduğu belirtiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN