Fars Haber Ajansı'na göre Rızai, ABD yönetiminden İran'ın şartlarına açık ve net yanıt beklediklerini söyledi. Washington'ın bugüne kadar bu yönde bir karşılık vermediğini belirten Rızai, ABD'nin aldatıcı yanıtlar sunduğunu ifade etti.

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ABD'nin müzakerelerin sürdüğüne yönelik açıklamalarını da değerlendiren Rızai, bu söylemlerin ekonomik baskıyı hafifletmek ve petrol fiyatlarını düşürmek amacı taşıdığını savundu. Rızai, Tahran'ın öne sürdüğü 7 şart yerine getirilinceye kadar Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını yineledi.