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İran Hürmüz için kapıyı kapattı! Boğazın yeniden açılmasını 7 şarta bağladı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Washington’ın Tahran’ın taleplerine verdiği yanıtları "aldatıcı" olarak nitelendirerek, İran’ın belirlediği 7 şart karşılanmadan Hürmüz Boğazı’nın açılmayacağını bildirdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise boğazda öğleden sonra üçüncü bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak patladığını duyurdu.

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İran Hürmüz için kapıyı kapattı! Boğazın yeniden açılmasını 7 şarta bağladı

Fars Haber Ajansı'na göre Rızai, ABD yönetiminden İran'ın şartlarına açık ve net yanıt beklediklerini söyledi. Washington'ın bugüne kadar bu yönde bir karşılık vermediğini belirten Rızai, ABD'nin aldatıcı yanıtlar sunduğunu ifade etti.

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ABD'nin müzakerelerin sürdüğüne yönelik açıklamalarını da değerlendiren Rızai, bu söylemlerin ekonomik baskıyı hafifletmek ve petrol fiyatlarını düşürmek amacı taşıdığını savundu. Rızai, Tahran'ın öne sürdüğü 7 şart yerine getirilinceye kadar Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağını yineledi.

Tahran’dan Washington’a müzakere yalanlaması. (Foto: AA)Tahran’dan Washington’a müzakere yalanlaması. (Foto: AA)

"TAHRAN İLE WASHİNGTON ARASINDA HİÇBİR GÖRÜŞME DEVAM ETMİYOR"

Rızai, iki ülke arasında müzakere yürütüldüğü yönündeki açıklamalara karşı çıkarak şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Amerikalılarla herhangi bir müzakere yürütmediğimizi ve Tahran ile Washington arasında hiçbir görüşmenin devam etmediğini özellikle vurguluyorum."

İran’dan ABD’ye Hürmüz resti: 7 şart yerine gelmeden açılmayacak. (Foto: AA)İran’dan ABD’ye Hürmüz resti: 7 şart yerine gelmeden açılmayacak. (Foto: AA)

BOĞAZIN AÇILMASI İÇİN 7 ŞART

Tahran yönetiminin Washington'a ilettiği şartlar; deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndan ticari ve petrol gemilerinin güvenli geçişinin garanti edilmesi, tek taraflı yaptırımların kaldırılması, petrol ihracatı muafiyeti, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, nükleer maddelerin ülke içinde kalması ve savaşın sonlandırılmasını kapsıyor.

Hürmüz’de F-35 destekli geçiş girişimi: İran iki tankerin engellendiğini duyurdu. (Foto: AA)Hürmüz’de F-35 destekli geçiş girişimi: İran iki tankerin engellendiğini duyurdu. (Foto: AA)

HÜRMÜZ'ÜN DOĞUSUNDA ÜÇÜNCÜ TANKER PATLAMASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün öğleden sonra Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen güzergâhı kullanan üçüncü petrol tankerinin deniz mayınına çarparak patladığını açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, olayın bugün öğleden sonra meydana gelen üçüncü tanker patlaması olduğunu bildirdi. Açıklamada, geminin boğazın doğusunda yanmaya devam ettiği, patlama ve yangının ardından yükselen dumanın gökyüzünü kapladığı belirtildi.

İran’dan ABD’ye ait radar ve seyir sistemlerinin imha edildiği iddiası. (Foto: AA) İran’dan ABD’ye ait radar ve seyir sistemlerinin imha edildiği iddiası. (Foto: AA)

RADAR VE SEYİR SİSTEMLERİNE İLİŞKİN İDDİA

Açıklamada, ABD ordusuna ait Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki kıyı radarları ile seyir destek sistemlerinin imha edildiği öne sürüldü.

Bu sistemlerin imha edilmesinin ardından, İran'ın yasa dışı olarak nitelendirdiği güzergâhları kullanan tankerlerin geçmişe kıyasla çok daha büyük risklerle karşılaştığı savunuldu. Söz konusu rotalarda ilerleyen bazı tankerlerin deniz mayınlarına çarptığı iddia edildi.

İran’a göre F-35 desteği de geçişi sağlayamadı. (Foto: AA)İran’a göre F-35 desteği de geçişi sağlayamadı. (Foto: AA)

F-35 DESTEĞİYLE GEÇİŞ GİRİŞİMİ DE ENGELLENDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi de İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin, ABD'ye ait F-35 savaş uçağının desteğine rağmen kaza geçirdiğini ve geçişlerinin engellendiğini söyledi.

Muhibbi, tankerlerin karıştığı kazaların niteliğine ilişkin ayrıntı vermedi. İranlı yetkililerin benzer ifadeleri genellikle deniz mayınına çarpan gemiler için kullandığı belirtiliyor.

İzin verilmeyen rotalarda mayın tehdidi. (Foto: AA) İzin verilmeyen rotalarda mayın tehdidi. (Foto: AA)

HÜRMÜZ 12 TEMMUZ'DA YENİDEN KAPATILMIŞTI

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı. Tahran yönetimi, belirlediği rotanın dışında seyreden ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

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