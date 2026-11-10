Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin rapora itiraz! Silivri Başsavcılığı dilekçesini sundu
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin Adli Tıp raporuna 6 sayfalık dilekçeyle itiraz etti. Raporda, ölümün kalp hastalığından kaynaklandığı ve zehirlenmeyi destekleyen tıbbi delil bulunmadığı değerlendirilmişti.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuna itirazda bulundu. Başsavcılığın, itirazlarını içeren 6 sayfalık dilekçeyi ilgili makama sunduğu öğrenildi.
CEZAEVİNDE YEDİĞİ GIDALARIN DA İNCELENMESİ İSTENDİ
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, ATK raporuna yönelik itirazında, Kozinoğlu'nun cezaevinde yediği gıdaların da incelenmesini talep etti.
RAPORDA KALP HASTALIĞI SONUCUNA VARILMIŞTI
ATK 1. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Kozinoğlu'nun mezarından alınan örnekler ve dosyadaki tıbbi kayıtlar değerlendirilmişti. Raporda, mevcut verilerle ölümün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği, zehirlenme veya travmatik etkiyle ölümü destekleyen tıbbi delil bulunmadığı görüşü bildirilmişti.
Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nden hastaneye nakledildiğinde ölü olduğunun bildirildiği belirtilen raporda, ertesi gün otopsi yapıldığı kaydedilmişti. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında ise 12 Eylül'de fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti.
ÖRNEKLERDE AYRINTILI İNCELEME YAPILMIŞTI
Mezardan alınan örneklerde doğal radyasyon düzeyinin üzerinde radyoaktivite bulgusuna rastlanmadığı belirtilmişti. Kemiklerde, ölüm sonrası değişiklikler ile yeniden canlandırma ve otopsi işlemleriyle ilişkilendirilen bulgular dışında belirgin travmatik ve patolojik bulgu tespit edilmediği aktarılmıştı.
Tırnak örneğinde diğer örneklere göre antimon düzeyi yüksek bulunmakla birlikte, uzun süreli veya ölümden kısa süre önce antimon maruziyetini destekleyen bulguların saptanmadığı ifade edilmişti. Kozinoğlu'na göğüs ağrısı başlaması üzerine verilen isosorbid dinitrat etken maddeli ilacın da ölümde etkisi ve katkısı bulunmadığı değerlendirilmişti.
İKİ DEĞERLENDİRMEYE İTİRAZ EDİLECEĞİ ÖĞRENİLMİŞTİ
Başsavcılığın, rapordaki ölümün kalp hastalığı nedeniyle meydana geldiği yönündeki sonuç ile zehirlenmeye ilişkin tıbbi delil bulunmadığı değerlendirmesine itiraz edeceği daha önce öğrenilmişti. Bu iki hususun Adli Tıp Genel Kurulu'nda ele alınmasının isteneceği belirtilmişti.
Son olarak Başsavcılığın, ATK raporuna yönelik itiraz dilekçesini ilgili makama sunduğu öğrenildi.
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