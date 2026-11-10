ATK 1. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Kozinoğlu'nun mezarından alınan örnekler ve dosyadaki tıbbi kayıtlar değerlendirilmişti. Raporda, mevcut verilerle ölümün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği, zehirlenme veya travmatik etkiyle ölümü destekleyen tıbbi delil bulunmadığı görüşü bildirilmişti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, ATK raporuna yönelik itirazında, Kozinoğlu'nun cezaevinde yediği gıdaların da incelenmesini talep etti.

ATK raporunda, Kozinoğlu’nun kalp hastalığı nedeniyle öldüğü değerlendirilmişti.

ÖRNEKLERDE AYRINTILI İNCELEME YAPILMIŞTI

Mezardan alınan örneklerde doğal radyasyon düzeyinin üzerinde radyoaktivite bulgusuna rastlanmadığı belirtilmişti. Kemiklerde, ölüm sonrası değişiklikler ile yeniden canlandırma ve otopsi işlemleriyle ilişkilendirilen bulgular dışında belirgin travmatik ve patolojik bulgu tespit edilmediği aktarılmıştı.

Tırnak örneğinde diğer örneklere göre antimon düzeyi yüksek bulunmakla birlikte, uzun süreli veya ölümden kısa süre önce antimon maruziyetini destekleyen bulguların saptanmadığı ifade edilmişti. Kozinoğlu'na göğüs ağrısı başlaması üzerine verilen isosorbid dinitrat etken maddeli ilacın da ölümde etkisi ve katkısı bulunmadığı değerlendirilmişti.