Galatasaray'dan sezon başında Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan ve sakatlık sebebiyle EURO 2024'te forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

İtalya'yı özlediğini ve Fiorentina'nın ilgisini duyduğunu ifade eden İtalyan oyuncu, "Fiorentina'nın ilgisini okudum ve memnun oldum ancak Temmuz ayından önce nerede oynayacağımı bilmek için çok erken. Gerçek şu ki İtalya'yı özlüyorum ama bugün İtalya'da ya da yurtdışında her şey mümkün" şeklinde konuştu.

40 MAÇTA 3 GOL KAYDETTİ

Aston Villa'nın sözleşmede yer alan 22.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı 24 yaşındaki 10 numara, İngiliz ekibiyle 40 maça çıkıp 3 gole imza attı. Galatasaray ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcuya güncel verilere göre 20 milyon Euro değer biçiliyor.