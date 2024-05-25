Sakarya’nın rakibi Bodrum

Trendyol 1. Lig play-off yarı finali ikinci maçında Bodrum sahasında Çorum'u konuk etti. 1-1 biten ilk maçın rövanşı da 0-0 sona erince mücadele uzatmalara gitti. Eren Aydın 105+5'te gördüğü kırmızı kartla konuk takımı 10 kişi bıraktı.
Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca Sakarya'nın finaldeki rakibini penaltı atışları belirledi. Penaltılarda rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan Bodrum adını finale yazdıran takım oldu. Kazananın Süper Lig vizesi alacağı final maçı 30 Mayıs perşembe günü saat 20.00'de Adana'da oynanacak.