Kılavuz da şüpheliler arasında

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. MHP eski Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un da şüpheliler arasında yer aldığı belirtildi. Kılavuz hakkında fezleke hazırlanıp hazırlanmadığı bilinmiyor. Kılavuz ise suskunluğunu bozdu. "Böyle şerefsiz bir olayın içerisinde bulunacak kadar şerefsiz biri değilim. Zerre dahlim olsa ben kafama sıkar kendimi öldürürüm. Sinan Ateş için ben de adalet istiyorum. Devletimiz gerekeni yapsın" dedi. Bu arada Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e iki yakın silahlı koruma verildiği öğrenildi. Ateş, "Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. İçişleri Bakanlığı'na koruma başvurusunda bulundum" demişti.

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