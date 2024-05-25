F.Bahçe ile anılan Pioli Milan’dan ayrıldı

İtalya Serie A ekibi Milan, teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrıldığını açıkladı. Son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan deneyimli çalıştırıcı için veda mesajı yayımlandı. İtalyan ekibi Milan, 58 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Stefano Pioli ligde oynanacak son hafta maçının ardından takımdan ayrılacağını duyurdu. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun, Ali Koç'un talimatıyla Pioli'nin temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ve İtalyan teknik adamın şartlarını sorduğu öne sürülmüştü.

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