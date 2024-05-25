Dondurmayla daha güçlü bağırsak

Yazın sevilen lezzeti dondurma, sıcak günlerde hem serinletiyor hem de şifa dağıtıyor. Dyt. Aslıhan Kara, ferahlatan lezzetin faydalarına değiniyor. Güçlü bir antioksidan ve lif kaynağı olan dondurmanın probiyotik etkisiyle bağırsakları güçlendirdiğine dikkat çekiyor. "Dondurma akşam saatleri yerine, gündüzleri ara öğün olarak tüketilmelidir. Akşam saatlerinde tüketmek boğaz enfeksiyonu hastalıklarını artırabilir. Aynı zamanda dondurmayı ılık su ile tüketmek boğaz enfeksiyon sıklığını azaltır. Ortalama 1 bardak sütten alacağımız kalsiyum miktarı 3 top dondurmaya eşdeğerdir. Dondurma, şerbetli tatlılara göre daha sağlıklı ve hafiftir" diyor.

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