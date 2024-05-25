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'Boyun' bitiren kelepçe

İtalya’da enselenen çete lideri Barış Boyun’u bileklik ele verdi. Buna göre Boyun 2022’de yakalandı ama ev hapsiyle bırakıldı. Bileğine elektronik kelepçe takıldı. İçinde ise gizli bir mikrofon vardı. Boyun’u saniye saniye dinleyen ekipler suç ağını deşifre edince düğmeye bastı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 07:01
’Boyun’ bitiren kelepçe

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Boyun, tüm çeteyi evinden yönetti. Sırp kökenli suçlulara ve tüm Alman pazarına silah tedarik etti. Sırpları kullanıp İstanbul limanından uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdi. Balkanlar'da para aklama ve göçmen kaçakçılığı işlerine girdi.

Sarallar'ı düşman belledi. Sakarya'da planladığı cinayeti polis engelledi. Yine Sarallar'a ait fabrikaya intihar bombacısı göndermek istedi. Ama polis, erken hareket etti. Operasyonla evinden alınıp hapse gönderildi. Notları arasında, suikast listesi ele geçirildi.

Barış Boyun... Henüz 40 yaşındaydı... İstanbul Beyoğlu'ndaki mahalle çetesiyle suç dünyasına adım attı! Daltonlar adlı çete kurup suç olaylarına karıştı. Mafya oluşumlarına para karşılığı taşeronluk yaptı. Boyun, ardından yurt dışına kaçtı. 2022'de İtalya'da yakalanıp tutuklandı. Ancak Türkiye'nin iade talebi reddedildi ve bırakıldı.

Kırmızı Bülten kararının ardından ise yeni gelişme yaşandı. Boyun ve çetesi önceki İtalya'da yakalandı. Barış Boyun'la birlikte 19 kişi gözaltına alındı. İngiliz The Times gazetesi operasyonun perde arkasını yazdı. Buna göre Boyun ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Kendisine elektronik bileklik takıldı. Bu bileklikte gizli bir mikrofon vardı. Mikrofondan Boyun'u takip eden ekipler inanılmaz bir suç örgütüyle karşılaştı. Boyun yeni evini suç merkezi olarak kullanmıştı. Sırplar'ı kullanarak uyuşturucu sevkiyatını organize etti.

Balkanlar ve ötesinde kara para aklama, göçmen kaçakçılığı ve silah satışı operasyonlarını yönetti. Savcılar, Boyun'un çetesini yönetirken cinayetler ve bazuka saldırıları yaptığını saptadı. Boyun'un kendisini arayanlara "Benim için silah yapan biri var" dediği anlaşıldı. Bu konuşmalardan birinde "Üç yüz adamım hapiste ve 100'ünün ailesine bakmam gerekiyor" diyordu.

ÇETE SAVAŞLARI
Boyun Türkiye'de Burhanettin Saral'a ait et lokantasına ateş açılmasını organize etti. Sakarya'da düzenlediği bir cinayeti engellemek için devreye giren Türk polisi, İtalyanlar'ın ihbarı üzerine tetikçilerden altısını yakaladı.

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