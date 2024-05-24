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Yüzde 'yüz' değişim

Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, tekne kazası geçirdi. Ölüm kalım savaşı verdi. Yüzü parçalanan Vuslat Hanım ABD’ye gitti. Bir dizi estetik operasyon geçirdi. Sergi için Türkiye’ye geldi. Yeni yüzüyle görüntülendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 07:02
Yüzde ’yüz’ değişim

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Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı ve oğullarıyla geçtiğimiz 24 Ağustos'ta tekneleriyle Yunanistan koylarına açıldı. Sabancı Ailesi, yemek için Leros Adası'na çıkacaktı. Ancak Ali Sabancı, kullandığı zodyak botla kayalıklara çarptı. Eşi Vuslat Doğan Sabancı yüzünden, kendisi de çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Her ikisi de ambulans uçakla İstanbul'daki özel hastaneye kaldırıldı. Sabancı çifti, 4 Eylül'de taburcu edildikten sonra tedavileri evde yapıldı. Bir süre önce Vuslat Doğan Sabancı, yüzünden estetik operasyon olmak için ABD'de doktorların kapısını çaldı. Bir süredir ABD'de olan Vuslat Sabancı sergisi için yeniden Türkiye'ye dönüş yaptı.

SADECE 'VUSLAT'
Ünlü iş kadınının geçirdiği operasyonlar sonrasında büyük değişim yaşadığı ortaya çıktı. Sabancı, önceki gece son düzenlemeler için sergi alanına gitti. Bu sırada kedileri fotoğraflayan Sabancı, "Kediler... İstanbullular'ın yüzyıllardır kıymetli emaneti" notunu düştü. Vuslat Doğan Sabancı, sergilerinde sadece "Vuslat" ismini kullanıyor, soyadlarının tanıtımlarda yer almasını tercih etmiyor.

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